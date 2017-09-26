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Мы заинтересованы в дальнейшем развитии: Беларусь и Великобритания подписали конвенцию об устранении двойного налогообложения

26 сентября 2017 14:41
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Новости Беларуси. О том, как сделать работу бизнес-кругов Великобритании и Беларуси еще более тесной и взаимовыгодной, говорили 26 сентября в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул глава ведомства Владимир Макей на встрече со своим британским коллегой, Беларусь готова предоставить максимальные возможности. Для этого есть все условия. В том числе – возможности индустриального парка «Великий камень».

Это позволит Британии выйти на рынки стран Евразийского экономического союза.

Есть и другие варианты взаимодействия, к примеру, в нефтехимии, промышленности, сфере высоких технологий. Министры также обсудили политическое сотрудничество. Напоминаем: королевство решило покинуть Европейский союз. По мнению британского чиновника, этот факт не повлияет на уровень сотрудничества с нашей страной.

Мы заинтересованы в дальнейшем развитии: Беларусь и Великобритания подписали конвенцию об устранении двойного налогообложения-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Мы заинтересованы в дальнейшем развитии экономического сотрудничества с Великобританией в тех сферах особенно, которые устремлены в будущее. Мы сегодня говорили об автомобилестроении, о нефтехимии. Мы много говорили о необходимости активизации нашего сотрудничества в банковской сфере – с учетом того, что Великобритания, Лондон является одним из важнейших мировых финансовых центров.

И я думаю, что у нас здесь действительно имеется ряд нереализованных пока еще возможностей.

По итогам переговоров стороны подписали конвенцию об устранении двойного налогообложения. Этот документ станет еще одним шагом на пути укрепления двусторонних контактов.

# Экономика # Фотофакт # Владимир Макей # Беларусь-Великобритания

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