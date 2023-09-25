Прямой эфир

Лугина: в 2022 году «Беллегпром» отгрузил в Казахстан продукции на 11 млн долларов

25 сентября 2023 11:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Залог обеспечения технологического суверенитета ЕАЭС – в развитии кооперации между предприятиями стран – участниц Союза. Об этом заявил Роман Головченко на пленарной сессии международной промышленной выставки «ИННОПРОМ». Впервые форум проходит в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лугина: в 2022 году «Беллегпром» отгрузил в Казахстан продукции на 11 млн долларов-1

Глава белорусского правительства отметил, что технологические и кадровые возможности для углубления сотрудничества имеются, необходимо лишь объединить усилия и создать благоприятные условия для предприятий. Роман Головченко призвал партнеров активнее включаться в разработку проектов.

Большой торговый дом белорусских товаров может появиться в Астане – Головченко.

Перед церемонией открытия выставки главы правительств Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана посетили белорусский павильон. Здесь представлена продукция 32 отечественных предприятий. Среди них такие гиганты, как МАЗ, «Могилевлифтмаш», «Атлант», «Горизонт». Свою продукцию презентуют и предприятия концерна «Беллегпром».

Лугина: в 2022 году «Беллегпром» отгрузил в Казахстан продукции на 11 млн долларов-4

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Рынок Казахстана традиционно был для нас интересен именно как экспортный. Если смотреть сальдо по прошлому году, предметно только предприятия концерна отгрузили сюда продукции на 11 миллионов долларов, в этом году (за семь месяцев) отгрузили на 9 миллионов долларов с темпом 131 %. У нас еще есть тут практические переговорные вопросы, после которых, надеюсь, мы еще увеличим наш экспорт.

Лугина: в 2022 году «Беллегпром» отгрузил в Казахстан продукции на 11 млн долларов-7

На площадке выставки ожидается подписание 14 коммерческих документов на сумму около 40 миллионов долларов. И это лишь предварительные договоренности.

Предприятия Беларуси презентуют свою продукцию на выставке в Астане.

# Беларусь-Казахстан # Экономика # Татьяна Лугина # Роман Головченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Большой торговый дом белорусских товаров может появиться в Астане – Головченко
25 сентября 2023 09:05

Большой торговый дом белорусских товаров может появиться в Астане – Головченко

Объём производства техники «Гомсельмаш» вырос на 40%
25 сентября 2023 07:15

Объём производства техники «Гомсельмаш» вырос на 40%

Роман Головченко проведёт переговоры с президентом Казахстана
25 сентября 2023 06:29

Роман Головченко проведёт переговоры с президентом Казахстана