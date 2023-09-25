Лугина: в 2022 году «Беллегпром» отгрузил в Казахстан продукции на 11 млн долларов
Новости Беларуси. Залог обеспечения технологического суверенитета ЕАЭС – в развитии кооперации между предприятиями стран – участниц Союза. Об этом заявил Роман Головченко на пленарной сессии международной промышленной выставки «ИННОПРОМ». Впервые форум проходит в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава белорусского правительства отметил, что технологические и кадровые возможности для углубления сотрудничества имеются, необходимо лишь объединить усилия и создать благоприятные условия для предприятий. Роман Головченко призвал партнеров активнее включаться в разработку проектов.
Большой торговый дом белорусских товаров может появиться в Астане – Головченко.
Перед церемонией открытия выставки главы правительств Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана посетили белорусский павильон. Здесь представлена продукция 32 отечественных предприятий. Среди них такие гиганты, как МАЗ, «Могилевлифтмаш», «Атлант», «Горизонт». Свою продукцию презентуют и предприятия концерна «Беллегпром».
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Рынок Казахстана традиционно был для нас интересен именно как экспортный. Если смотреть сальдо по прошлому году, предметно только предприятия концерна отгрузили сюда продукции на 11 миллионов долларов, в этом году (за семь месяцев) отгрузили на 9 миллионов долларов с темпом 131 %. У нас еще есть тут практические переговорные вопросы, после которых, надеюсь, мы еще увеличим наш экспорт.
На площадке выставки ожидается подписание 14 коммерческих документов на сумму около 40 миллионов долларов. И это лишь предварительные договоренности.
Предприятия Беларуси презентуют свою продукцию на выставке в Астане.