Лугина: в 2022 году «Беллегпром» отгрузил в Казахстан продукции на 11 млн долларов

Новости Беларуси. Залог обеспечения технологического суверенитета ЕАЭС – в развитии кооперации между предприятиями стран – участниц Союза. Об этом заявил Роман Головченко на пленарной сессии международной промышленной выставки «ИННОПРОМ». Впервые форум проходит в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусского правительства отметил, что технологические и кадровые возможности для углубления сотрудничества имеются, необходимо лишь объединить усилия и создать благоприятные условия для предприятий. Роман Головченко призвал партнеров активнее включаться в разработку проектов.

Большой торговый дом белорусских товаров может появиться в Астане – Головченко.

Перед церемонией открытия выставки главы правительств Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана посетили белорусский павильон. Здесь представлена продукция 32 отечественных предприятий. Среди них такие гиганты, как МАЗ, «Могилевлифтмаш», «Атлант», «Горизонт». Свою продукцию презентуют и предприятия концерна «Беллегпром».