Большой торговый дом белорусских товаров может появиться в Астане – Головченко

Новости Беларуси. Белорусский квартал появится в Казахстане. Подготовительные работы по строительству завершены. Об этом на встрече с премьер-министром Казахстана заявил глава нашего правительства. Встреча состоялась в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующая дорожная карта была подписана летом 2023-го. Как отметили стороны, проект имиджевый и важно реализовать его в срок.