Большой торговый дом белорусских товаров может появиться в Астане – Головченко
Новости Беларуси. Белорусский квартал появится в Казахстане. Подготовительные работы по строительству завершены. Об этом на встрече с премьер-министром Казахстана заявил глава нашего правительства. Встреча состоялась в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующая дорожная карта была подписана летом 2023-го. Как отметили стороны, проект имиджевый и важно реализовать его в срок.
Строительная сфера – одно из направлений, где наши страны наладили эффективное взаимодействие, но далеко не единственная. Основной темой встречи стало экономическое сотрудничество. В 2021-м взаимный товарооборот превысил миллиард долларов. И цифры постепенно растут. За семь месяцев 2023 года наторговали уже на 700 миллионов, а при сохранении динамики выйдем на еще большие показатели.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Хотел бы также проинформировать вас о планах по расширению сети специализированных белорусских магазинов. В Казахстане уже открыто более 250 магазинов, в которых представлены белорусские продукты питания. Совсем недавно такой магазин был открыт не территории Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». Есть задумки о создании в Астане большого торгового дома белорусских товаров. Сейчас концепция такой работы отрабатывается с представителями бизнеса.
Предприятия Беларуси презентуют свою продукцию на выставке в Астане.
Расширению торговых связей должна поспособствовать международная промышленная выставка «ИННОПРОМ», которая открылась в Астане. На торжественную церемонию главы правительств Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана прибыли вместе и посетили белорусский павильон.
Здесь представлена продукция 32 отечественных предприятий. Среди них такие гиганты, как МАЗ, «Могилевлифтмаш», «Атлант», «Горизонт». Кроме того, свои разработки привезли организации и учреждения Национальной академии наук. Ожидается подписание 14 коммерческих документов на сумму около 40 миллионов долларов. И это лишь предварительные договоренности.