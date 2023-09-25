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Предприятия Беларуси презентуют свою продукцию на выставке в Астане

25 сентября 2023 07:57
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Новости Беларуси. Презентовать свою продукцию и новейшие разработки партнерам и потенциальным заказчикам. Беларусь принимает участие в выставке «ИННОПРОМ. Казахстан». Она открывается в Астане впервые сегодня, 25 сентября, и продолжит работу до 27 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятия Беларуси презентуют свою продукцию на выставке в Астане-1

В международном выставочном центре на площади более 12 тысяч квадратных метров приоритетные проекты и направления в сфере промышленности стран Евразийского экономического союза. Наши предприятия, а это МАЗ, «Гомсельмаш», «Интеграл», «Атлант» и другие, покажут партнерам и будущим покупателям свои новейшие разработки.

Предприятия Беларуси презентуют свою продукцию на выставке в Астане-4

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Ожидаются (уже подтверждено) делегации из 20 стран, бизнес-делегации. Будет представлена большая деловая программа. Пленарное заседание завтра, круглые столы, B2B-переговоры. Уже готово к подписанию 14 документов, которые наши компании будут подписывать. Здесь наши 32 компании, которые представляют свою продукцию. И это подписание контрактов на порядка 40 миллионов долларов. Хочу заметить, что это те договоренности, которые существовали раньше. А вот новые встречи, которые начинаются уже на «ИННОПРОМ. Казахстан», думаю, это хороший задел в копилку будущих контрактов.

Предприятия Беларуси презентуют свою продукцию на выставке в Астане-7

В числе основных тем выставки – транспортное, авиационное и энергетическое машиностроение, станкостроение, химическая промышленность и металлургия.

# Беларусь-Казахстан # общество # Михаил Мятликов # Фотофакт

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