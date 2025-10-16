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В Гродно начали снос бесхозных построек

16 октября 2025 13:57
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В Год благоустройства проходят масштабные работы во всех уголках Беларуси. Преображаются скверы и парки, придомовые территории. А в Гродно начали снос бесхозных построек. Они портили облик города, да к тому же – небезопасны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Гродно начали снос бесхозных построек-2

Под экскаватор идут старые гаражи, склады, мастерские, фундаменты бывших строений, а также аварийные дома. Такие постройки встречаются не только на окраинах Гродно, но и в центре. Прежде, чем снести ветхое здание, местная администрация пытается выявить собственника, чтобы предупредить о ликвидации строения. Зачастую сделать это удается. К примеру, по улице Гаспадарчей долгое время больной мозолью жителей были пустующие гаражи – их еще в советский период люди построили самовольно. Теперь пришло время исправлять ситуацию. 

В Гродно начали снос бесхозных построек-4

Денис Тимошко, заместитель директора УЖРЭП Ленинского района города:
Задействовано порядка 6 единиц автомобильной и тракторной техники, а также людские ресурсы. На территории Ленинского района находится порядка 40 зданий, которые могут нести потенциальную угрозу. Все эти здания находятся на контроле, специалисты УЖРЭП Ленинского района проводят их осмотр.

В этом году за снос аварийных построек в Гродно взялись основательно. Работы ведут согласно графику. А на расчищенной территории планируют возводить современные жилые комплексы, школы, детские сады и торговые центры.

# Год благоустройства

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