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Лидский район станет центром экономического роста Гродненской области

30 марта 2018 18:49
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Новости Беларуси. Лидский район станет точкой экономического роста региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидский район станет центром экономического роста Гродненской области-1

Перспективные направления намечены 30 марта премьер-министром Андреем Кобяковым. У района хороший потенциал – активно создаются новые частные предприятия. За 2017 год открылось 180 таких. В их числе – высокотехнологичная компания по производству оптики.

Лидский район станет центром экономического роста Гродненской области-3

Средняя зарплата здесь уже полторы тысячи рублей. В районе широкие возможности для агротехнического сервиса. А именно – давать новую жизнь списанной технике. Поднимались премьером и вопросы трудоустройства.

Лидский район станет центром экономического роста Гродненской области-5

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:
Мы сегодня занимались тем, что посмотрели, как ситуация развивается на действующих предприятиях, что необходимо сделать, чтобы они более эффективно использовали имеющийся производственный потенциал, чтобы они не сокращали, а по возможности, добавили численность работающих.

Лидский район станет центром экономического роста Гродненской области-7

Михаил Карпович, председатель Лидского райисполкома:
На заводе электроизделий создаем производство электрожгутов, где будет дополнительно трудоустроено 300 человек. Создается логистическая компания, где будет дополнительно около 30 человек работать, создается инкассаторская компания, где будет 80 человека работать. Будет в райбыткомбинате расширено швейное производство.

Лидский район станет центром экономического роста Гродненской области-9

Премьер-министр ознакомился с работой Центра безопасности МЧС в Лиде. Здесь дети могут узнать правила поведения в чрезвычайной ситуации. Подобные центры будут в каждой области страны.

Лидский район станет центром экономического роста Гродненской области-11

# Экономика # Предприятия Беларуси # Фотофакт # Андрей Кобяков # Михаил Карпович

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