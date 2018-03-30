Лидский район станет центром экономического роста Гродненской области

Новости Беларуси. Лидский район станет точкой экономического роста региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективные направления намечены 30 марта премьер-министром Андреем Кобяковым. У района хороший потенциал – активно создаются новые частные предприятия. За 2017 год открылось 180 таких. В их числе – высокотехнологичная компания по производству оптики.

Средняя зарплата здесь уже полторы тысячи рублей. В районе широкие возможности для агротехнического сервиса. А именно – давать новую жизнь списанной технике. Поднимались премьером и вопросы трудоустройства.

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:

Мы сегодня занимались тем, что посмотрели, как ситуация развивается на действующих предприятиях, что необходимо сделать, чтобы они более эффективно использовали имеющийся производственный потенциал, чтобы они не сокращали, а по возможности, добавили численность работающих.

Михаил Карпович, председатель Лидского райисполкома:

На заводе электроизделий создаем производство электрожгутов, где будет дополнительно трудоустроено 300 человек. Создается логистическая компания, где будет дополнительно около 30 человек работать, создается инкассаторская компания, где будет 80 человека работать. Будет в райбыткомбинате расширено швейное производство.