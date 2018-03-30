Гаджеты в сельском хозяйстве, новая икорная ниша для АПК: подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Дзержинский район

Новости Беларуси. Как создаются привлекательные условия для работы на селе? Эта тема рассматривалась 30 марта в ходе рабочей поездки Президента в Дзержинский район Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс, в котором аккумулирован самый передовой опыт и технологии. Высокие показатели работы производства позволяют выплачивать и высокую зарплату. Здесь она составляет в среднем тысячу рублей. Еще одним пунктом маршрута Александра Лукашенко стало производство черной икры.



Маленький цех в Фаниполе появился всего два года назад, но уже успел заявить о себе на весь мир. От Казахстана и Шри-Ланки до Германии и Италии. Конечно, сегодня говорили не только о достижениях, но и проблемах. Например, рынках сбыта готовой продукции. Есть трудности с некоторыми традиционными торговыми партнерами Беларуси.

Здешнее хозяйство аутсайдером никогда не было. Но его все же присоединили к агрохолдингу «Дзержинский». За десять лет под крылом крупного белорусского производителя мяса птицы – удои молока здесь выросли в два с половиной раза. Более 9 тысяч килограммов молока с коровы в год. Теперь здесь настоящий молочный конвейер.

Вадим Кунц, директор филиала «Фалько-агро» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:

Технологии, конечно. Про корову надо знать очень многое. Надо знать ее физиологию, надо знать характер, много чего знать. Мы подстраиваемся под каждую корову.

Планы строительства такого комплекса Леонид Заяц вынашивал еще в 2012 году будучи руководителем агрохолдинга. Сейчас уже министр встречает здесь главу государства. Вот она – воплощенная мечта.

За нашими сырами и маслом выстраиваются очереди. Чем длиннее они, тем больше необоснованных претензий у тех, кто не может обеспечить свой рынок качественным продуктом, честно конкурировать. Поэтому и стреляют целыми очередями инсинуаций в белорусское молоко. Только сегодня необоснованные претензии предъявлены трем отечественным молокозаводам.

Вообще-то экстравкус белорусского молока оценивают лидеры разных стран.

Вот, например, президент Молдовы уже оценил и этот животноводческий комплекс и эту технологию. А выходцы из солнечной страны с комплексом «Вязанка» связали свою судьбу. В Беларусь они переехали шесть лет назад. Еще застали старые технологии доения. В нынешних условиях – легче стать передовиком.

Сергей Градинар, сотрудник молочно-товарного комплекса «Вязанка»:

В лучшую сторону, конечно, все поменялось. Оборудование другое, условия совсем другие.

Валентина Градинар, сотрудник молочно-товарного комплекса «Вязанка»:

Не жалеем, что переехали, что у нас все так сложилось.

Высокие технологи требуют подготовленных кадров. Работники и этого комплекса ежегодно сдают экзамены, да и сами готовы работать в две смены. Сумма в расчетнике – лучший показатель эффективности работы и специалиста, и предприятия.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Больше молока и качества. Здесь выгодно тому, кто работает. Заработная плата – 1000-1100 рублей.

Все дойное стадо, а это две тысячи голов, будто вышли из душа. Но специально перед приездом Президента их не мыли. Секрет чистоты в уникальном безотходном производстве. Весь навоз высушивают и снова на подстил. Чистота в коровниках и стерильность во всем процессе производства молока. Когда не слышно даже его запах. Вот именно такие технологии залог белорусского присутствия в клубе молочных держав мира.

Белорусское молоко производят по самым передовым американским и европейским технологиям. Правда, корма для скота у нас более натуральные – солнцем пахнут. А чтобы сохранить вкус и полезные микроэлементы, необходимы подходящие хранилища. С этой проблемой сталкиваются не первый год. Глава государства четко дает понять: современные комплексы есть, теперь необходимо создать такие же современные хранилища для кормов.

Александр Лукашенко:

50 тысяч рублей сенажная траншея. Смотрите, чтобы вы мне перед этой кукурузой не доложили, что вы не успеваете, потому что у вас не было финансирования. Считайте, что вы на военном положении.

Никаких курганов, корма должны храниться в нормальных условиях. Знаешь, почему. Не потому, что мне так хочется, а потому что мы теряем огромные деньги, и это все ложится на себестоимость. И мы потом плачемся, что у нас низкая рентабельность или ее вообще нет.

Сделать животноводство самой удойной отраслью сельского хозяйства удалось за счет строительства современных комплексов. Сейчас их – 1700. Даже те скептики, которые критиковали эту госпрограмму, сейчас признают – «молочка» стала белорусским брендом.

С развитием животноводства Беларусь «в молоко» не попала. Сейчас новая цель – развитие аквохозяйств страны. 85 % прудовой рыбы на счету государственных рыбхозов. Две третьих – это карп. А вот ценные породы рыб – выращивают лишь 16 комплексов. Надо развиваться дальше. Достойный пример – это частное аквохозяйство.

Забросить удочку по производству икры решила целая группа компаний. Смелый проект оказался рентабельным. Насколько? Пока коммерческая тайна. Как и очистка воды, в которой выращивают благородные породы рыб.

Владимир Довгялло, управляющий ЗАО «ДГ-Центр»:

Если вы посмотрите внимательно на качество воды, такого качества воды нет ни в одном осетровом хозяйстве мира. За 2-3 месяца здесь происходит некоторая магия с рыбой. Такого озерного вкуса не имела бы самка осетра до прихода в нашу систему. После нахождения в нашей системе рыба становится по вкусу как сливочное мороженое.

Рыба живет почти в родниковой воде, и ее постоянно обследуют на специальном УЗИ-аппарате. Осетр живет четверть века, а икру из рыбы можно извлекать только на восьмом году жизни. В среднем только 12 % от общего веса. На этом производстве выбрали технологию по выпуску самого качественного продукта.