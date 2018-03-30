Новости экономики за 30.03.2018
Новости Беларуси. Для многодетных семей в Беларуси до конца года построят более семи тысяч квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жилищный вопрос, по мнению экспертов, один из ключевых факторов повышения демографии в стране. Объемы строительства в этом направлении ежегодно увеличиваются, к слову, как и количество нуждающихся.
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Сейчас в очереди на улучшение жилищных условий стоят почти 35 тысяч многодетных семей.
Александр Горваль, начальник Министерства архитектуры и строительства Беларуси:
Продолжится уделение особого внимания многодетным семьям, потому что это растущая категория. Она очень важна. С таким расчетом, чтобы 2019-2020 годы выходить на цифры до 8-9 тысяч квартир ежегодно.
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
За 2017 год очередь на жилье уменьшилась на 16 тысяч семей. В новые квартиры переехали более 8 тысяч молодых семей, 3 тысячи семей многодетных и 2,5 тысячи имеющих право на получение жилых помещений социального пользования. В то же время рынок загородной недвижимости вырос на четверть с начала года. Обычно покупать начинают в марте, а пик фиксируется в мае, когда загородные участки предстают во всей своей красе, а у покупателей есть еще достаточно времени, для подготовки к зиме.
ВЫРОС СПРОС НА ОГНЕТУШИТЕЛИ
Спрос на огнетушители в Беларуси вырос в полтора раза. Продавцы противопожарных аксессуаров объясняют повышенный спрос желанием владельцев помещений соответствовать необходимым требованиям пожарной безопасности. Многочисленные проверки придали дополнительный импульс собственникам, и те решили доукомплектовать свои объекты. В бытовых помещениях обычно применяют порошковые огнетушители. Небольшого размера будет стоить до 20 рублей.
БЕЛОРУССКИЙ «ВИТОВТ» В ТАМБОВЕ
Белорусский электробус обкатывают в российском Тамбове. Ранее уже прошли испытания этой модели на маршрутах Москвы и Санкт-Петербурга. В Тамбове обкатка белорусского «Витовта» продлится 3 месяца. После пусконаладочных работ и обучения персонала электробус запущен на маршрут с пассажирами. Те, в свою очередь, могут высказать свои впечатления об удобстве, а специалисты транспортного предприятия дадут профессиональную оценку.
Черная икра белорусского производства признана лучшей в России. Все дело в методе ее добычи. Белорусский способ отличается от российского в лучшую сторону, это и сказывается на качестве продукции. За 2017 год два частных белорусских предприятия произвели без малого полторы тысячи килограммов черной икры.