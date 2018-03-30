Новости экономики за 30.03.2018

Новости Беларуси. Для многодетных семей в Беларуси до конца года построят более семи тысяч квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жилищный вопрос, по мнению экспертов, один из ключевых факторов повышения демографии в стране. Объемы строительства в этом направлении ежегодно увеличиваются, к слову, как и количество нуждающихся.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Сейчас в очереди на улучшение жилищных условий стоят почти 35 тысяч многодетных семей.