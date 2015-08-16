Леонид Заяц: В плане экспорта сельхозпродукции мы открыли для себя еще дополнительно 12 стран

Новости Беларуси. 16 августа белорусские аграрии преодолели рубеж в 7,5 миллионов тонн зерна. Жатва-2015 приближается к финалу. Завершить уборку зерновых в стране планируют менее чем через неделю. Об экспортных планах, ситуации со свининой на продовольственном рынке страны, программа «Неделя» поговорила с министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем.

Недавно в архиве нашел материал. Не наш, это вообще снимала телекомпания другой страны. Но там про наше сельское хозяйство 90-х годов. То есть какой-то приусадебный участок, двое крестьян и один с плугом идет, а второй этот плуг на себе тащит, даже не на лошадке. Понятно, что многие тогда кормились на своих приусадебных участках. А сейчас в Республике Беларусь по выработке сельхозпродукции на душу населения в СНГ мы на каком месте?

Леонид Заяц:

В начале становления нашего суверенного государства, новой модели хозяйствования сельское хозяйство по ряду факторов, естественно, потеряло свои позиции. Развалился Советский Союз, это стало следствием того, что наша страна лишились плодородных источников, газа, нефти, лишилась именно возможности производить у себя минеральные удобрения, азотные, фосфорные. Лишилась четырех млн тонн хлеба, который завозился на комбинаты хлебопродуктов из других регионов в Республику Беларусь. Это внесло определенный отпечаток. Мы за те годы потеряли в 1,8 раза основные средства, потеряли в два раза оборотные.

На сегодняшний день среди стран СНГ Беларусь занимает лидирующие позиции по производству продукции сельского хозяйства на душу населения. На одного человека, жителя нашей страны по прошлому году произведено более тонны хлеба. Если быть точнее, 1 т 6 кг. 708 кг произведено молока. 660 кг – картофеля, 113 кг – мяса, 417 яиц. Это тот объем, который наши жители не могут потребить. Мы обеспечили полностью потребление в собственным государстве и, естественно, сформировали некий запас продукции, который обеспечил нам валютную выручку за прошлый год в объеме 5,8 млрд долларов от ее реализации. Но перед нами сегодня стоит задача выйти на 7 млрд долларов.

Понятно, что основной рынок сбыта белорусской сельхозпродукции – пока что Россия. Но, насколько я понимаю, у нас год от года новые рынки прибавляются, география поставок растет. В этом году есть какие-то новые страны?

Леонид Заяц:

Для себя мы открыли еще дополнительно 12 стран. Те страны, в которые мы никогда не поставляли. Уже часть нашей продукции мы поставляем в Уругвай, Сингапур, Алжир, Египет, Америку, Пакистан, Индонезию. Это дало возможность в некоторой степени дифференцировать рынок. Наша задача аграриям на ближайшую перспективу – конечно, на основе инновационных разработок, на основе такой передовой практики многих хозяйств Республики Беларусь снизить сегодня себестоимость нашей продукции.

Что у нас сейчас происходит в свиноводческом комплексе? Мы поголовье восстанавливаем? В прошлом году, если не ошибаюсь, цены почти на 60% выросли на свинину. Что может быть с ценами?

Леонид Заяц:

Вот эту ситуацию драматизировать не надо. В этом году, слава богу, тихо, спокойно. Но мы приняли решение: все старые комплексы, которые экономически не оправданы, с большим сроком амортизации нет необходимости содержать. Поэтому на смену старым уже возводятся новые комплексы. 11 комплексов в этом году мы должны сдать. И по итогам работы семи месяцев наше поголовье уже выросло к аналогичной дате прошлого года на 140 тысяч голов. И 14 тысяч тонн мяча мы получим дополнительно. Поэтому внутренний рынок нашей республики мы обеспечим полностью своим производством.

Бывает такой интересный эффект: когда в лесу собираешь ягоды, чернику, например, закрываешь глаза и видишь чернику. Вот у вас во время уборочной, вы какие сны видите, сняться ли вам сны? О чем они?

Леонид Заяц:

Знаете, как лег, так и проснулся. Без кошмаров, без снов. С одной единственной надеждой, чтобы быстрее это все богатство убрать и сохранить.