Контроль за торговлей через Интернет в Беларуси: стоит ли скрываться и к чему это может привести

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается работа по усилению контроля за торговлей через Интернет. Налоговики ищут участников теневого товарооборота сети. Анализ информации, размещенной на форумах, в соцсетях и других интернет-площадках, позволяет найти лиц, работающих как ИПэшники, но без регистрации. И без уплаты необходимых сборов и налогов.

Поход за покупками – одна из самых приятных традиций выходного дня. Пришел, примерил, приобрел. Такая форма шоппинга едва ли изживет себя. И в то же время не менее бойко идет торговля на площадках, попасть на которые можно, сделав всего пару кликов мышью.

Товарными предложениями на любой вкус пестрят интернет-магазины, онлайн-барахолки и тематические группы в социальных сетях. На страницах последних весь ассортимент – в альбомах, под фото – описание. Что касается цены вопроса, ее обычно раскрывают уже в личной переписке. Словом, все довольно удобно и мобильно.

Наталья Павленко, индивидуальный предприниматель:

В магазинах люди, когда им говоришь «здравствуйте», часто пугаются, говорят, что сами. Здесь заинтересованный человек сам пишет тебе, ты ему рассказываешь, договариваешься о встрече.

В бизнес в сети Наталья ушла относительно недавно. Идея о создании собственного дела к девушке пришла, когда та находилась в декрете, а вот к своей нише молодую маму привели любимые аксессуары.

Впрочем, прежде, чем приступить к работе, кроме модных тенденций Наталья изучила и тонкости работы индивидуального предпринимателя.

Наталья Павленко, индивидуальный предприниматель:

Налог заплатить – ничего страшного, у нас тем более бесплатная медицина, образование.

Юлия Матусевич, ремесленник:

Самое важное, чтобы стать ремесленником, это желание делать то, что идет из твоей фантазии, головы и сердца.

Юля – самоучка. Создавать оригинальные украшения она начинала, что называется, для себя. Уже после хобби переросло в нечто большее, а Юля вышла на новый формат. Два года назад девушка зарегистрировалась как ремесленник и сегодня спокойно несет свой хенд-мейд в массы.

Юлия Матусевич, ремесленник:

Процедура упрощена до максимума. При регистрации уплачивается одна базовая величина и затем в конце каждого года уплачивается та же самая сумма. Когда узнала, была удивлена, потому что сумма символическая, а дает много возможностей. Это участие в выставках, официально можно создавать группы в соцсетях, брать заказы.

Порой достаточно одного дня для того, чтобы стать и предпринимателем, то есть зарегистрироваться официально. Но на практике работать по правилам хотят не все.

Михаил Махтадуй, заместитель начальника управления организации проверок и контроля в сети Интернет Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Сеть Интернет – это определенная площадка, на которой размещаются объявления, поэтому налоговые органы анализируют эту информацию, осуществляют регистрацию на форумах, ведут переписку. Соответственно, при конкретном общении с продавцом выясняют, зарегистрирован ли он в качестве субъекта хозяйствования, соблюдает ли он законодательство.

О последнем из громких прецедентов стало известно на неделе. На незаконной торговле попалась жительница Гродненской области. Товар (а это часы, мягкие игрушки и бижутерия) девушка предлагала в социальных сетях. Частые денежные переводы на ее имя стали для налоговой инспекции поводом присмотреться. Как выяснилось, девушка не только была нелегальным предпринимателем, но и занималась ремесленным делом. Впрочем, и здесь без уплаты сбора. Счет за то, что называют «на свой страх и риск», вышел весьма приличным: 100 миллионов рублей.

Михаил Махтадуй, заместитель начальника управления организации проверок и контроля в сети Интернет Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

За первое полугодие налоговыми органами установлено 254 факта осуществления гражданами незарегистрированной предпринимательской деятельности с использованием сети Интернет. Всего по решению суда в доход государства обращено материальных ценностей и суммы незаконно полученного дохода в размере 8,6 млрд рублей. Правонарушители привлечены к ответственности на сумму штрафа более 400 млн рублей.

Но, несмотря на контроль и ответственность, некоторые «ловкачи» предпочитают держаться до конца. Правда, он на подпольном рынке неизбежен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наталья Павленко, индивидуальный предприниматель:

Если ты серьезно нацелен на работу, на какое-то построение бизнеса, то это нелепо. Легче работать, когда ты ничего не боишься, отлично себя чувствуешь.

Юлия Матусевич, ремесленник:

Действительно, ничего сложного нет, но факт в том, что можно абсолютно легально брать заказы, что-то делать и быть уверенным в том, что ты можешь это делать.