Леонид Заяц: Белорусские аграрии в нынешнюю уборочную кампанию намерены собрать не менее 8,5 миллионов тонн зерна

Новости Беларуси. Белорусские аграрии в нынешнюю уборочную кампанию намерены собрать не менее 8,5 миллионов тонн зерна. Об этом заявил 20 августа министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. Он отметил, что, несмотря на прогнозы скептиков и непростые погодные условия, поставленная планка по сбору урожая будет взята.

Тем временем уборочная страда близится к завершению: в республике убрано уже около 97% площадей. В лидерах по намолоту Минская область. Там собрано свыше двух миллионов тонн зерновых. Следом идут Гродненский и Брестский регионы.

В среднем по стране хлеборобы убирают с полей чуть больше 39 центнеров зерна с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.