Новости Беларуси. Гомельская область завершила уборочную компанию. Почти с 320 тысяч гектаров в регионе собрали 965,5 тысяч тонн хлеба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средняя урожайность составила 30 центнеров с гектара. Это меньше, чем в прошлом году. По словам специалистов, причиной снижения стали неблагоприятные погодные условия.

В целом хлебный каравай страны сейчас весит без малого 8 миллионов 175 тысяч тонн. При этом вклад хлеборобов Минской области самый весомый - свыше 2 миллионов тонн. В тройке лидеров также Гродненский и Брестский регионы.

Уборочная компания – 2015 финиширует со дня на день. Белорусским аграриям осталось убрать меньше 5 процентов урожайных полей.