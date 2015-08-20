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Беларусь поднялась в мировом рейтинге продовольственной безопасности

20 августа 2015 06:58
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Новости Беларуси. Беларусь поднялась в мировом рейтинге продовольственной безопасности. По данным британской аналитической компании, наша страна по сравнению с 2014 годом прибавила сразу три позиции, став 22 в Европе и 44 в мире. Беларусь опережает такие страны, как Казахстан, Азербайджан, Болгария, Сербия и Украина.

При составлении данного рейтинга эксперты анализируют три группы показателей: уровень доступности и потребления продуктов, их наличие и достаточность, а также их качество.

Продовольственная безопасность характеризует способность государства обеспечить граждан питательной и здоровой пищей. Ее относят к числу главных показателей социально-экономического развития стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Продукты питания

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