Новости Беларуси. Беларусь поднялась в мировом рейтинге продовольственной безопасности. По данным британской аналитической компании, наша страна по сравнению с 2014 годом прибавила сразу три позиции, став 22 в Европе и 44 в мире. Беларусь опережает такие страны, как Казахстан, Азербайджан, Болгария, Сербия и Украина.

При составлении данного рейтинга эксперты анализируют три группы показателей: уровень доступности и потребления продуктов, их наличие и достаточность, а также их качество.

Продовольственная безопасность характеризует способность государства обеспечить граждан питательной и здоровой пищей. Ее относят к числу главных показателей социально-экономического развития стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.