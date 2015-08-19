Белорусско-китайские побратимы разработали дорожную карту углубления торгово-экономического взаимодействия

Новости Беларуси. Регионы-побратимы Беларуси и Китая разработали дорожную карту углубления торгово-экономического взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Пекине рабочая группа по межрегиональному торгово-экономическому сотрудничеству определила первоочередные и приоритетные совместные проекты, а также перспективные направления работы.

Участники встречи также обсудили важные вопросы межрегионального торгово-экономического сотрудничества между странами, ход выполнения договоренностей, достигнутых на площадке Белорусско-китайского регионального бизнес-форума в Минске.