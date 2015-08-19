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Белорусско-китайские побратимы разработали дорожную карту углубления торгово-экономического взаимодействия

19 августа 2015 10:59
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Новости Беларуси. Регионы-побратимы Беларуси и Китая разработали дорожную карту углубления торгово-экономического взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Пекине рабочая группа по межрегиональному торгово-экономическому сотрудничеству определила первоочередные и приоритетные совместные проекты, а также перспективные направления работы.

Участники встречи также обсудили важные вопросы межрегионального торгово-экономического сотрудничества между странами, ход выполнения договоренностей, достигнутых на площадке Белорусско-китайского регионального бизнес-форума в Минске.

# Экономика # Беларусь-Китай

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