Новости Беларуси. Белорусские самосвалы и автобусы будут выпускать во Вьетнаме. Министры промышленности двух стран 23 марта подписали соглашение в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два совместных предприятия появятся на базе уже существующих заводов, где и будут из белорусских машинокомплектов собирать готовую продукцию. На этот год квота составит порядка 600 единиц техники. К 2020 планируется достигнуть 40 процентов локализации производства и расширить белорусское присутствие в странах АСЕАН.

Виталий Вовк, министра промышленности Республики Беларусь:

Для вьетнамского рынка нужно делать не только ту технику, которая сегодня есть. Но также мы договорились делать специальную технику для рынка. Есть определенные технические требования, нормативы. Поэтому мм с уверенностью говорим, что мы движемся в направлении Вьетнама.