Новости Беларуси. Латвия надеется на более тесное сотрудничество с Беларусью в сфере IT-технологий. Также официальная Рига рассчитывает на активное взаимодействие с Минском в рамках амбициозного торгового проекта «Шелковый Путь». Об этом и не только 20 октября говорили на латвийско-белорусском бизнес-форуме.

Предприниматели обсудили дальнейшее развитие партнерских отношений в таких отраслях, как машиностроение, химическая промышленность, торговля продовольственными товарами. Не остался в стороне и вопрос санкций, которые ЕС приостановил в отношении Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Крупник, владелец перерабатывающего предприятия (Латвия):

То, что сейчас, конечно, с Беларуси снимают санкции, я вообще не понимаю, что за санкции, для чего они нужны. Политики, которые вводят определенные ограничения, санкции или еще что-то, ничем не рискуют. Он рискует в лучшем случае своим креслом. А бизнесмены, которые попадают под эти санкции, рискуют порой всем своим имуществом. Не секрет, что берутся кредиты под личные гарантии.

Хенрик Дамусевич, глава Латвийской торговой ассоциации:

Будет снято ограничение и мы сможем более хорошо торговать. Хотелось бы восстановить эти хорошие дружественные отношения. Я думаю, что потребитель тоже выиграет только из того, если будет более разнообразная продукция. И, с другой стороны, белорусский производитель сможет больше продать на соседний рынок. Есть очень много хороших белорусских товаров, которые я хотел бы видеть и в магазинах Латвии, Прибалтики и других стран Евросоюза.