Как ЕАЭС защищается от импорта

Свыше десяти мер защищают внутренние рынки Евразийского Экономического Союза от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных компаний. Об этом сегодня говорили на специальном семинаре в Минске.

В ЕАЭС сейчас действуют единые защитные механизмы, а под протекцию Евразийской Экономической Комиссии попадают многие производители и даже целые отрасли. На похожую продукцию из-за рубежа устанавливаются квоты, что позволяет собственным производителям минимизировать убытки и нарастить как производство, так и продажи. Это касается не только товаров народного потребления, но и таких значимых для национальной экономики ветвей как машиностроение.

Дария Бакытбеккызы, Заместитель директора Департамента защиты внутреннего рынка — начальник отдела методологии Евразийской Экономической Комиссии:

Некоторое время назад импортные комбайны из США и ЕС, которые поступали к нам в достаточно больших объемах, не позволили нашим производителям, в том числе и белорусским, реализовать свой товар у нас на рынке. Мы ввели ограничения в плане импорта. Теперь комбайны из третьих стран поставляются только в рамках квоты и мера принята на три года.

Такие защитные меры давно на вооружении у США, Китая, Индии и других крупных мировых экономик. В ближайшее время под защитой окажутся еще бульдозеры и шины. Такие меры, которые ограничивают интервенцию импорта, помогут сформировать общий рынок, в рамках которого производственники Евразийского Экономического Союза смогут создать конкурентоспособную среду. В следующий раз участники этого семинара сверят часы в Казахстане на аналогичном семинаре.