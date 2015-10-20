Дни Латвии в Беларуси стартовали в Минске с бизнес-форума

Новости Беларуси. Очень важный партнер в бизнесе и торговле. Именно так говорят о Беларуси в Латвии. О необходимости более тесного сотрудничества 20 октября в Минске заявила и министр экономики Латвии Дана Рейзниеце-Озола. Она прибыла в белорусскую столицу по случаю открытия здесь Дней своей страны.

По словам чиновника, помимо традиционного партнерства в сфере машиностроения, деревообработки, транспорта и транзита нам стоит развивать взаимодействие в области науки и IT. Заинтересованы латыши и в совместной работе над проектом нового Шелкового пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дана Рейзниеце-Озола, министр экономики Латвийской Республики:

С нами приехали 20 разных компаний в разных отраслях, начиная с отрасли транспорта до печевой промышленности. Будем искать и на политическом, и на практическом уровне отрасли сотрудничества. Я буду посещать ваш Парк высоких технологий. Мы видим, что информационные технологии – это тоже одна из важнейших отраслей, где можем очень хорошо сотрудничать.

Дни Латвии в Беларуси стартовали с бизнес-форума. Он собрал в Минске около полусотни представителей деловых кругов, работающих в области информационных технологий, транспорта и логистики. Участники встречи презентовали инвестиционный потенциал двух стран. Латвийским представителям рассказали о преимуществах ведения бизнеса в Беларуси. В рамках Дней запланирован и ряд культурных мероприятий.