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Курс российского рубля обвалился до двухлетнего минимума и вернулся к уровню ноября 2016 года

09 августа 2018 15:24
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Новости России. Обвал произошел на фоне ожиданий новых американских санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курс российского рубля обвалился до двухлетнего минимума и вернулся к уровню ноября 2016 года-1

На этот раз они затронут операции и активы госбанков. Белорусская экономика готова выдержать возможное ослабление главного экономического партнера. Накануне в Совете Республики Национального собрания Беларуси обсуждали проект бюджета на 2019 год.

Цена нефти, заложенная в нем, 60 долларов за баррель. Проект бюджета формировался, исходя из базового сценария экономического развития. Основные параметры: инфляция – 5%, ставка рефинансирования – не больше 10%. Средняя зарплата на уровне 1025 рублей.

# Экономический кризис # Экономика # Фотофакт

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