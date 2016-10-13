Прямой эфир

Курганская область готова закупать 100 единиц белорусской техники в год

13 октября 2016 13:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сто единиц в год. Такое количество белорусской техники готова закупать Курганская область. Местные фермеры уже хорошо знакомы с нашими тракторами. Их в парке аграрного региона – около 2,5 тысяч.

Впрочем, линейку поставляемой техники вполне реально расширить. Так, российских гостей интересуют машины для лесопромышленного комплекса, а также некоторые виды коммунальной и дорожно-строительной техники. 13 октября делегация побывала на предприятии «Амкодор» и, возможно, уже скоро речь пойдет о новых контрактах, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сергей Чебыкин, заместитель губернатора Курганской области Российской Федерации:

Мы должны как минимум в два раза к концу года увеличить наш товарооборот с Республикой Беларусь.

У нас в делегации не только чиновники, но и очень большое количество представителей бизнеса. Безусловно, бизнесмены сделают свой выбор. Наши годовые потребности – готовы около 100 единиц техники в год приобретать именно белорусского производителя.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
Те виды техники, которые выпускаем мы, те виды работ, которые они решают в дорожном строительстве, в коммунальном хозяйстве, особенно в лесном хозяйстве не представлены на данном рынке. Поэтому, я надеюсь, что мы это все восполним, поставим, будем сотрудничать. Интерес есть, экономическая составляющая налицо.

# Экономика # Государственная политика в сфере внешней торговли # Валерий Иванкович

Другие новости рубрики

Все новости
Сотрудничество с экономическим эффектом: Беларусь и ЕС возобновляют диалог в сфере торговли
13 октября 2016 13:20

Сотрудничество с экономическим эффектом: Беларусь и ЕС возобновляют диалог в сфере торговли

Александр Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с Курганской областью по всем направлениям
13 октября 2016 10:30

Александр Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с Курганской областью по всем направлениям

В Минске 13 октября пройдет заседание белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям
13 октября 2016 05:55

В Минске 13 октября пройдет заседание белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям