Курганская область готова закупать 100 единиц белорусской техники в год

Новости Беларуси. Сто единиц в год. Такое количество белорусской техники готова закупать Курганская область. Местные фермеры уже хорошо знакомы с нашими тракторами. Их в парке аграрного региона – около 2,5 тысяч.

Впрочем, линейку поставляемой техники вполне реально расширить. Так, российских гостей интересуют машины для лесопромышленного комплекса, а также некоторые виды коммунальной и дорожно-строительной техники. 13 октября делегация побывала на предприятии «Амкодор» и, возможно, уже скоро речь пойдет о новых контрактах, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сергей Чебыкин, заместитель губернатора Курганской области Российской Федерации:

Мы должны как минимум в два раза к концу года увеличить наш товарооборот с Республикой Беларусь.

У нас в делегации не только чиновники, но и очень большое количество представителей бизнеса. Безусловно, бизнесмены сделают свой выбор. Наши годовые потребности – готовы около 100 единиц техники в год приобретать именно белорусского производителя.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:

Те виды техники, которые выпускаем мы, те виды работ, которые они решают в дорожном строительстве, в коммунальном хозяйстве, особенно в лесном хозяйстве не представлены на данном рынке. Поэтому, я надеюсь, что мы это все восполним, поставим, будем сотрудничать. Интерес есть, экономическая составляющая налицо.