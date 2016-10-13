Сотрудничество с экономическим эффектом: Беларусь и ЕС возобновляют диалог в сфере торговли

Новости Беларуси. Беларусь и Евросоюз возобновляют диалог в сфере торговли. 13 октября в Министерстве иностранных дел проходит первый раунд переговоров, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Стороны заявили о намерении нарастить товарооборот. Как отметила глава представительства ЕС в Беларуси, в торговле с нашей страной заинтересованы, в первую очередь, европейские компании. Андреа Викторин подчеркнула, что беседа прошла в теплой обстановке, и сегодня можно смело говорить о потеплении отношений между нашей страной и Евросоюзом. Этому способствовали и теплые батареи в зале для переговоров, – пошутила немецкий дипломат.

Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Европейские компании заинтересованы торговать с Беларусью – нашим соседом. И я думаю, что сейчас у нас в руках – новый инструмент –

мы будем налаживать диалог: встречаться два раза в год и обсуждать возникающие вопросы и находить решение для всех открытых вопросов.

Андрей Евдоченко, первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

В течение достаточно долгого времени белорусский текстиль квотировался в Европейском союзе. Сегодня вместе с нашими европейскими партнерами мы работаем над снятием этого нетарифного ограничения.