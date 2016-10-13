Александр Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с Курганской областью по всем направлениям

Новости Беларуси. Беларусь готова сотрудничать с Курганской областью по всем направлениям. Об этом 13 октября заявил Президент на встрече с губернатором этого российского региона Алексеем Кокориным. Цифры взаимного товарооборота пока скромные: чуть больше 20 миллионов долларов. Поэтому стремиться есть куда.

Активно сотрудничать можно в сельскохозяйственной сфере. Курганская область известна как регион аграрный. Здесь оказывается огромная господдержка агропромышленному комплексу. Масштабные и планы по его модернизации. Кроме того, наша страна намерена развивать контакты в сфере промышленной кооперации, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь готова сотрудничать с вашей областью по всем вопросам. Я знаю о весомой государственной поддержке вашего агропромышленного комплекса, масштабных планах модернизации. Курганская область – это житница, одна из основ в сельском хозяйстве Российской Федерации. Поэтому

мы готовы к сотрудничеству с вами для того, чтобы помочь решать вам те вопросы, которые вы наметили в агрокомплексе.

Естественно, исходя из того, что мы умеем. Самые передовые сегодня хозяйства в России когда-то начинали вот так. Как мы сегодня за столом. Жизнь давно все придумала, ничего нового не выдумаешь в этих технологиях. Как в народе говорят, вовремя надо посеять и вовремя убрать. А потом накормить скот тоже вовремя. И получишь хороший результат. Естественно, нужны и условия.

Я с большим удовольствием недавно услышал из уст моего коллеги и друга, Президента России о том, что надо переходить в России к созданию нормальный социальных условия для сельчан. Это абсолютно правильно, потому что, не создав условия, никакую проблему ты не решишь.

Думаю, что в обновлении машинно-тракторного парка, развитии сельских поселений, аграрной науке мы тоже может друг у друга что-то заимствовать. Но самое главное – вместе мы можем прийти к каким-то новым открытиям, результатам.

Если Курганская область желает с нами в этом плане сотрудничать и ознакомиться с нашей аграрной наукой, методами, структурой, системой, которая у нас существует, мы готовы вам, как родным людям, показать все, чего мы достигли.

Алексей Кокорин, губернатор Курганской области Российской Федерации:

Я абсолютно согласен со всеми направлениями, которые Вы озвучили. Трактор очень востребован нашими аграриями. Мы в области достаточно большое количество тракторов закупали. Но последнее время полностью отсутствует сервисное обслуживание. В связи с этим есть некоторые трудности.

У нас есть уникальное медицинское учреждение – Илизаровский центр. Они очень активно работают с вашим ортопедическим центром по научным разработкам. Здесь также можно углубить отношения. И только плюс бы был. Двух этих научно-исследовательских институтов. Они мощнейшие в мире.