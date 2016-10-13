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В Минске 13 октября пройдет заседание белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям

13 октября 2016 05:55
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Новости Беларуси. Торговый диалог Беларусь продолжает с Евросоюзом. 13 октября в Минске эксперты белорусско-германской рабочей группы рассмотрят вопросы развития двустороннего сотрудничества. В центре внимания –

инвестиции, экспортно-кредитное страхование, промышленная кооперация, энергетика, логистика, транспорт, а также профессиональное образование.

Кроме того, в белорусской столице 13 октября пройдет первый раунд торгового диалога между Министерством иностранных дел нашей страны и генеральным директором Европейской комиссии по торговле, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Германия

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