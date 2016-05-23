Прямой эфир

Куда пойти работать школьнику на лето: от реставрации книг до пошива белья

23 мая 2016 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси в ближайшее время собираются трудоустроить 23,5 тысячи подростков и молодых людей.

Вакансий действительно много: ребятам предлагают заниматься благоустройством территорий, ремонтом школьной мебели, реставрацией книжного фонда библиотек, пошивом постельного белья и мягких игрушек.

Напомню, трудовой договор с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет может быть заключен только с письменного согласия одного из родителей.

Всего на временное трудоустройство учащейся молодежи выделено 45,5 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Школы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Анатолий Русецкий встретился с председателем ПАСЕ: отмечают положительную динамику в сближении позиций
23 мая 2016 10:31

Анатолий Русецкий встретился с председателем ПАСЕ: отмечают положительную динамику в сближении позиций

Мэр Риги – об открытии в Минске магазина с латвийскими продуктами и белорусских, которые покупает для себя
22 мая 2016 18:04

Мэр Риги – об открытии в Минске магазина с латвийскими продуктами и белорусских, которые покупает для себя

В чём плюсы транспортной системы Беларуси: автодорог на пару «кругосветок», а из Минска летают даже в Антарктиду
21 мая 2016 17:55

В чём плюсы транспортной системы Беларуси: автодорог на пару «кругосветок», а из Минска летают даже в Антарктиду