Куда пойти работать школьнику на лето: от реставрации книг до пошива белья

Новости Беларуси. В Беларуси в ближайшее время собираются трудоустроить 23,5 тысячи подростков и молодых людей.

Вакансий действительно много: ребятам предлагают заниматься благоустройством территорий, ремонтом школьной мебели, реставрацией книжного фонда библиотек, пошивом постельного белья и мягких игрушек.

Напомню, трудовой договор с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет может быть заключен только с письменного согласия одного из родителей.

Всего на временное трудоустройство учащейся молодежи выделено 45,5 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.