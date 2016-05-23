Анатолий Русецкий встретился с председателем ПАСЕ: отмечают положительную динамику в сближении позиций

Новости Беларуси. Общая стратегия парламентариев Содружества. На форуме в Санкт-Петербурге обсудили вопросы государственного строительства, аграрной политики, природных ресурсов и экологии. Белорусские депутаты участвовали в дискуссии в форматах СНГ и ЕАЭС. Возможности экономического роста в рамках евразийской интеграции стали одной из основных тем саммита.

Межпарламентская ассамблея стран СНГ – один из главных инструментов сотрудничества на постсоветском пространстве. Также руководитель белорусской делегации встретился с председателем ПАСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Русецкий, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Было отмечено, что у нас развиваются сейчас отношения конструктивно, хорошая положительная динамика по сближению наших позиций. В то же время, конечно, существует целый ряд вопросов в нашем взаимодействии. В первую очередь это вопросы, которые поднимаются, соответственно, европейской стороной. Но есть общее понимание того, что все вопросы нужно решать конструктивно, путем диалога и находить, в общем-то, достаточно оптимальное решение.