Мэр Риги – об открытии в Минске магазина с латвийскими продуктами и белорусских, которые покупает для себя

Новости Беларуси. В то время как в Италии, Ватикане, Франции Беларусь налаживала новые контакты, в Минске мэр Риги открывал магазин с латвийскими продуктами. Эта страна ЕС уже давно решила для себя, что Беларусь – один из перспективных рынков. Мэр Ушаков частый гость в нашу республику. Недавно он заметил, что после прошлого визита палка белорусской колбасы домой так и не доехала – была съедена в пути делигацией. Программа «Неделя» поговорила с ним о вкусе экономического сотрудничества.

В Минске появился «Рижский куток». В Риге появится «Минский куток», или может быть, он уже есть?



Нил Ушаков, председатель Рижской Думы:

У нас много товаров в специализированных магазинах, которые торгуют белорусскими товарами по всему городу. Но мы договорились, причем в рамках именно сотрудничества между Ригой и Минском, что, это вопрос паритетов. Причем мы смотрим, не то чтобы, знаете, метр в метр квадратный совпадали, потому что это дело принципов, потому что мы дружим. Для нас эти экономические отношения – это, с одной стороны, поддержка производителям и экспортерам. С другой стороны – это свидетельство взаимных очень хороших отношений. На Комаровском рынке «Рижский куток» уже открылся, и, насколько я понимаю, в самом лучшем павильоне на Рижском центральном рынке, это получается овощной павильон, уже этим летом будем «Минский куток».

А вот с какими конкретными предложениями в Беларусь прилетели латвийские бизнесмены. Что это, прежде всего?

Нил Ушаков:

Для латвийских бизнесменов очень важно то, что сейчас предлагает город Минск. Это консультации и поддержка. Потому что специфика, специфика законодательства, это не Европейский союз, – много вопросов. И то, что сейчас. Плюс, учитывая то, что время экономическое тоже не самое простое, вот эта помощь, она очень важна. И мы все время нашим бизнесменам говорим: «Смотрите, очень хорошие отношения между городами, очень хорошие отношения между странами. Поэтому, пожалуйста, используйте это. Капитализируйте. Работайте на перспективу. Идите сейчас, пользуйтесь возможностью, когда вам с любовью, наверное, это слово буду использовать, рассказывают, как работать зарубежному латвийскому бизнесу на белорусской земле». Если мы говорим в целом – были важные встречи в Министерстве транспорта, где мы говорили про, опять же, Рижский свободный порт, это касается перевалки нефтепродуктов. Были другие вопросы, которые в меньшей степени касаются Рижской Думы, где мы можем со своей стороны тоже пролоббировать какие-то, скажем так, нюансы. Но для нас очень важен товарооборот, плюс у нас растет количество туристов из Беларуси в Риге.



Кстати, если говорить об условиях, Европой с Беларуси были сняты санкции. Это обстоятельство как-то может поспособствовать нашему экономическому обороту?



Нил Ушаков:

Во-первых, Латвия была главным сторонником того, чтобы санкции были сняты. Я искренне – и по-человечески и политически – рад, что вот этот непонятный, на мой взгляд, ненужный период между Беларусью и Европой, он завершается. Это раз. Плюс, я хотел бы напомнить, что Латвия является единственной страной Европейского союза, у которой с Беларусью существует облегченный режим для жителей приграничных территорий для пересечения границы. Поэтому – да, конечно, мы рассчитываем на то, что искренняя дружба – она подразумевает, что мы чаще друг к другу будем ездить. Из Риги, из Латвии люди с все большим интересом ездят в Минск, потому что город замечательный.



А вы же в Берлине открывали ресторан. И там говорили о том, что было бы неплохо научиться там жарить картошку, если я не ошибаюсь. Какие белорусские блюда вам по вкусу пришлись?



Нил Ушаков:

Это было, как получается. «Лидо» известно тем, что у них есть жареная картошка. Она такая, как мой папа ее жарил, что вообще не попадает ни под какое определение, и никогда не попадет ни под какое определение здоровой пищи. Но оно вкусное. Потому что это картошка как у папы, такая она в «Лидо». И да, это было пожелание: чтобы мы показали, какая должна быть жареная картошка. А если мы говорим про белорусскую кухню, во-первых, глобально мы понимаем, что на вашем рынке с вами конкурировать в плане молочной продукции или мясной продукции, это бесперспективно. У вас все очень хорошо. Мы сегодня ходили по Комаровскому рынку и покупали сало, покупали колбасу, покупали мясо. Потому что это то, что нужно везти из Беларуси. И да, то, что касается картофельных блюд, это все правильно у вас. Драники – они в Латвии драники.