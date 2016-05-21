В чём плюсы транспортной системы Беларуси: автодорог на пару «кругосветок», а из Минска летают даже в Антарктиду

Грузинке Марии совсем не сложно попасть в Беларусь, было бы желание (с логистической точки зрения), поскольку два авиарейса из Минска – в Тбилиси и Батуми. Кроме небесного пути со многими странами мира нас связывает «Беларуская чыгунка». Вот и на этой неделе прибыл первый железнодорожный состав из далекого Китая с конструкциями для индустриального парка «Великий камень». Еще одна новость – речной туристический маршрут с началом лета открывается между Гродно и литовским Друскининкаем. Так что водный транспорт тоже не забыт, хоть и нет у Беларуси выхода к морю. Но лидером является автотранспорт: с начала года грузоперевозки занимают первое место в экспорте услуг. А еще есть метро, гужевой транспорт – лошадки, запряженные в возы – не забыт в сельской местности. «Картину транспорта» для «Картины мира» создавала Юлия Бешанова.

Этот состав преодолел 9,5 тысяч километров по маршруту Великого Шёлкового пути. В Беларуси встретили первый железнодорожный состав со строительным грузом из Китая. 40 контейнеров были в пути 16 суток. Если бы доставку осуществляли морем, то из Поднебесной в Синеокую путь занял бы как минимум 25 дней и ночей.

Юлия Бешанова, корреспондент:

На земле и под землей, на воде и в воздухе. Масштабы транспортной системы Беларуси действительно выглядят впечатляюще. Именно транспорт приносит каждый 12-й рубль во внутренний валовый продукт страны, а каждый 16-й белорус работает в транспортной системе страны.

Географическое положение, что называется, обязывает. Именно оно и предопределило для Беларуси роль транзитной державы. С запада на восток и с севера на юг страну пересекают 2 из 10 международных транспортных коридоров.

Кровеносная система экономики страны – автомобильные дороги. Их протяженность около 100 тысяч километров. Это практически 2,5 кругосветных путешествия. Сегодня по трассам и проселочным дорогам перевозится до 70 процентов всех пассажиров и грузов. Автомобильные грузоперевозки занимают первое место в экспорте услуг. С начала года валютная выручка дальнобойщиков возросла до рекордных 202,5 миллионов долларов.

Международный пункт пропуска «Козловичи» – самый крупный грузовой терминал Евразийского союза. В среднем в месяц здесь проходит порядка 550 тысяч тонн груза. Здесь в прямом смысле время – деньги.

Павел Пекарски, водитель фуры (Польша):

С товаром из Москвы всегда едем этим путем. Через границу пропускают большое количество машин и с белорусской стороны, и с польской. К тому же тут, на белорусской стороне, для нас ввели дополнительное удобство – отменили талоны. Да и оформляют достаточно быстро. Если вот даже сегодня посмотреть, налажено все хорошо и нет очередей.

«Беларуская чыгунка» – бренд с мировым именем. Пассажирское железнодорожное сообщение связывает Беларусь с Парижем и Ниццей, Берлином и Варшавой, Прагой, Бухарестом и Веной. Без проблем можно добраться практически в любой город России, Украины, Литвы, Латвии, Казахстана. Качественный прорыв железнодорожников – электрификация линий и постоянная работа над увеличением скорости. В идеале – до 160 километров в час. За скорость и надежность железнодорожный транспорт выбирают и перевозчики. Беларусь транзитными маршрутами связывает Китай и страны Западной Европы, «летят» товарные потоки в Россию, Балтийские порты и черноморский регион.

Геннадий Азаренков, начальник грузового отдела Брестского отделения Белорусской железной дороги:

Конечно, дороже, чем морским транспортом, но зато всегда вовремя и надежно. Если еще несколько лет назад контейнера с перегрузом в Бресте находились 24 часа, то сейчас эта цифра колеблется – 12, 10 часов. И мы стремительно пытаемся довести до 7,5-8 часов.

Страна рек и озер, Беларусь активно используют свой водный потенциал. На Днепро-Бугском канале активно реконструируют судоходные шлюзы. В обозримой перспективе интеграция отечественных водных путей с европейскими и восстановление исторического водного пути «из варяг – в греки». К слову, для Беларуси, вовсе не морской державы, актуально развитие и морского транспорта. Чтобы перевозить экспортно-импортный груз, используются суда и порты России и стран Балтии. «Голубая мечта» водников – международные путешествия. Первые шаги выглядят оптимистично. Туристический маршрут свяжет Гродно и литовский Друскининкай. Вот-вот спустят на воду и первый отечественный круизный лайнер.

Александр Захаренко, заместитель начальника управления морского и речного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

На пинском заводе ведется строительство круизного судна, которое бы смогло находиться в автономном плавании порядка 3-5 дней. Оно уже в стадии завершения. Планируем, что будет использоваться на реке Припять. Маршрут: Брест – Киев.

Добраться до Беларуси проще простого по воздуху. Полноправный участник мирового авиасообщения, Национальный аэропорт регулярно отправляет рейсы в 56 аэропортов мира. А воздушное пространство республики используют авиакомпании в 100 государствах. Если посмотреть в небо Беларуси, то каждую минуту можно увидеть пролетающий самолет или след от него. Поднимаются в воздух и рамповые самолеты с крупногабаритными грузами. Чартерные рейсы доставляют контейнеры в Азию, Африку, Латинскую Америку и даже Антарктиду.

Светлана Мироник, пресс-секретарь Национального аэропорта «Минск»:

За предыдущий год у нас было перевезено 2 миллиона 782 тысячи 866 пассажиров. В день это более 7,5 тысяч. Самая ближайшая точка, куда летают самолеты, это Вильнюс, а самая дальняя – Абу-Даби.

Из главных воздушных ворот страны добираемся в столицу. Сегодня минчане без энтузиазма относятся к растущему числу жителей Минска, в то время как в недалеких 70-х с радостью встречали каждого нового жителя. Ведь чтобы построить метро в столице, ее население должно было приблизиться к миллиону. Сегодня минская подземка 4-ая по объемам перевозок среди 16 метрополитенов стран СНГ, уступая лишь метро Москвы, Санкт-Петербурга и Киева.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь Минского метрополитена:

В среднем перевозит около 860 – 870-ти тысяч человек ежедневно. Перспектива развития Минского метрополитена заключается в строительстве третьей линии. Первый участок сейчас активно строится. Четвертая линия протянется от района площади Бангалор до, предположительно, Чижовского водохранилища. Но это далекая перспектива.

Общественный транспорт для белорусов, что называется, третья нога. Им пользуется больше 90% жителей страны. В 60-е по улицам наших городов курсировали автобусы родом из Венгрии, трамваи из Латвии. Сегодня 100% городского транспорта – с маркой «Сделано в Беларуси». К слову, мы единственная страна постсоветского пространства, которая может похвастаться выпуском всех видов городского транспорта. Впервые в Беларуси трамвай поехал по улицам Витебска. А в Новополоцке в прямом смысле будущее встречается с прошлым: здесь ходит самая старая и самая новая модель трамвая. К слову, это своеобразный опытный полигон. После обкатки на дорогах города именно такая модель будет курсировать по всей стране.

Елена Цихелашвили, начальник участка эксплуатации подвижного состава Новополоцкого трамвайного парка:

Он у нас год в эксплуатации и пока он работает в тестовом режиме. Мы работаем с заводом-производителем. То есть если какие-то появляются вопросы, заявки, неполадки, они оперативно приезжают и устраняют. Чтобы в дальнейшем все устранить и запустить эту модель в серийное производство.

«Белых пятен» на транспортной карте страны практически не осталось. Поселок Сураж Западная Двина разделяет на 2 части. С одной стороны – цивилизация: магазины, администрация, лесхоз. С другой – только жилые дома. В объезд к райпо, до которого, казалось бы рукой подать, не меньше 100 километров. С берега левого на берег правый – местные только «переправой».

Юрий Петушков, моторист паромной переправы «Сураж»:

Людей бывает немного. Летом дачный сезон – приезжают дачники. И свои рабочие, они переправляются каждое утро и вечер. А так – машины: транзитные и свои.

Транспортная система Беларуси разнообразна и эффективна. Она позволяет воплотить в жизнь любую авантюру путешественника и амбициозные бизнес-планы грузоперевозчика. Единственное, что вам нужно знать точно – куда вы хотите попасть.