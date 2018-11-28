«Куба очень ценит сотрудничество с Беларусью». Товарооборот Беларуси и Латинской Америки обсудили в Минске

Новости Беларуси. Товарооборот Беларуси со странами Латинской Америки вырос на четверть и составил 1 миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о восьми месяцах 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

28 ноября об этом сообщили в БелТПП. Торгово-промышленная палата стала инициатором встречи представителей белорусских предприятий, бизнеса, дипломатического корпуса из Кубы, Мексики, Венесуэлы и Аргентины. Гости проявляют интерес к сотрудничеству в нефтехимии, сельском хозяйстве, машиностроении и фармацевтике.

Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Наши экспортеры боятся сложностей, что это очень далеко и неизвестно. Этого не надо бояться. Лучше изучать условия, искать там надежных партнеров. И практика показывает, что большинство компаний в мире успешно работают на этом рынке.

Хуан Вальдес Фигероа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Беларуси:

Куба очень ценит сотрудничество с Беларусью. Хорошие отзывы о белорусской продукции. Поэтому для нас очень ценно продолжить товарообмен с Беларусью и пойти дальше – например, на создание совместных предприятий.