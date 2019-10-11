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Новости экономики за 11.10.2019

11 октября 2019 15:19
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Новости Беларуси. Кто получит выгоду от признания Беларуси страной с рыночной экономикой и какие товары значительно повлияли на уровень инфляции в сентябре? С деловыми новостями пятницы наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

БЕЛАРУСЬ НАМЕРЕНА ПОЛУЧИТЬ СТАТУС СТРАНЫ С РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Отечественные экспортеры в ближайшем времени смогут существенно повысить свою конкурентоспособность на рынках дальнего зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь намерена получить статус страны с рыночной экономикой.

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Соответствующий план действий своим постановлением утвердил Совмин. В документе определена американская юридическая компания, которая будет сопровождать процесс перевода в новый статус, а также порядок оплаты ее услуг.

Основное преимущество от такого признания получат предприятия-экспортеры. У них появится возможность на равных бороться за рынки сбыта. Дополнительным плюсом такой статус будет и на пути вступления страны в ВТО.

ДОБЫЧА НЕФТИ В БЕЛАРУСИ НА МАКСИМУМЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Новости экономики за 11.10.2019-4

Белорусские нефтяники приступили к эксплуатации двух новых скважин и начали строительство еще четырех. Специалисты рассчитывают, что вместе с применением новых технологий это позволит по итогам 2019 года добыть почти 1,7 млн тонн сырья – максимальный объем за последние семь лет.

БЕЛОРУССКИЙ ЭЛЕКТРОБУС ВЫШЕЛ НА РЕГУЛЯРНЫЙ МАРШРУТ В ТАШКЕНТЕ

Жители еще одной столицы получили возможность проехать в белорусском электробусе. Машина, которая еще в сентябре была доставлена в Ташкент, вышла на регулярный маршрут. Эксплуатация в режиме испытаний продлится три месяца, после чего местные специалисты примут решение о закупке такой техники.

Новости экономики за 11.10.2019-7

Новости экономики за 11.10.2019-9

Стоит отметить, что отечественные машиностроители учли климатические особенности столицы Узбекистана и установили в салон мощную систему кондиционирования.

Но главное достоинство электробуса – в его экономичности, даже в сравнении с достаточно новыми автобусами местного производства: расходы на ежедневную зарядку в 10 раз ниже стоимости дизельного топлива для работающего на маршруте автотранспорта.

В Беларуси инфляция в сентябре составила 0,5 %

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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