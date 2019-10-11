Новости экономики за 11.10.2019

Новости Беларуси. Кто получит выгоду от признания Беларуси страной с рыночной экономикой и какие товары значительно повлияли на уровень инфляции в сентябре? С деловыми новостями пятницы наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. БЕЛАРУСЬ НАМЕРЕНА ПОЛУЧИТЬ СТАТУС СТРАНЫ С РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ Отечественные экспортеры в ближайшем времени смогут существенно повысить свою конкурентоспособность на рынках дальнего зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь намерена получить статус страны с рыночной экономикой.

Соответствующий план действий своим постановлением утвердил Совмин. В документе определена американская юридическая компания, которая будет сопровождать процесс перевода в новый статус, а также порядок оплаты ее услуг. Основное преимущество от такого признания получат предприятия-экспортеры. У них появится возможность на равных бороться за рынки сбыта. Дополнительным плюсом такой статус будет и на пути вступления страны в ВТО. ДОБЫЧА НЕФТИ В БЕЛАРУСИ НА МАКСИМУМЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Белорусские нефтяники приступили к эксплуатации двух новых скважин и начали строительство еще четырех. Специалисты рассчитывают, что вместе с применением новых технологий это позволит по итогам 2019 года добыть почти 1,7 млн тонн сырья – максимальный объем за последние семь лет. БЕЛОРУССКИЙ ЭЛЕКТРОБУС ВЫШЕЛ НА РЕГУЛЯРНЫЙ МАРШРУТ В ТАШКЕНТЕ Жители еще одной столицы получили возможность проехать в белорусском электробусе. Машина, которая еще в сентябре была доставлена в Ташкент, вышла на регулярный маршрут. Эксплуатация в режиме испытаний продлится три месяца, после чего местные специалисты примут решение о закупке такой техники.