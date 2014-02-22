Кто белорусскую плитку в Канаде сделал роскошью и для чего канадское правительство помогает фермерам покупать тракторы «Беларус»?

Между прочим, белорусские трактора в США будут поступать через Канаду. Как раз таки в крупнейшем канадском городе – Торонто – располагается офис дилера МТЗ в Северной Америке. В поиске новых, зачастую экзотических, рынков для белорусской продукции не стоит, наверное, забывать о таких традиционных экономиках, как Канада. А ведь кроме того, что cтрана кленового листа богата природными ресурсами, она еще может похвастаться и внушительной белорусской диаспорой. Как ни крути, но это люди-то наши. И пусть хоть чуточку, пусть даже в силу генетических симпатий, но все равно могут повлиять на торговлю.

Какие белорусские товары знают и любят в Канаде, зачем канадские турфирмы хотят соединить наши страны прямым авиарейсом и как на продаже кленового сиропа фермеры за океаном зарабатывают десятки миллионов долларов?

Канада – это второе в мире по площади государство. Страна кленового листа обладает просто огромными запасами полезных ископаемых, среди которых и нефть, и газ, и серебро, и золото, и калийные соли. При всем при этом Канада является еще и одним из самых развитых индустриальных государств мира. И канадские технологии могли бы пригодиться в Беларуси. Однако цифры совместного товарооборота между Беларусью и Канадой совсем не впечатляют.

В 2013 году, например, общий объем торговых потоков между двумя странами едва превысил 60 миллионов долларов. Но раньше было еще меньше.

Роман Соболев, временный поверенный в делах Республики Беларусь в Канаде (2010-2014):

За последние 4 года у нас больше, чем в 6 раз вырос белорусский экспорт. Стараемся работать практически по всей номенклатуре товаров. Есть некоторый успех. Мы начали поставлять на канадский рынок после достаточно долгого перерыва трактора.

Александр Зевин – один из тех белорусов, кто уехал, но о родине не забывает. В Канаде Александр возглавляет компанию-дилера Минского тракторного.

Александр Зевин, руководитель компании-дилера МТЗ в Канаде:

Существуют пикапы, которые делают навесные скребки, которыми они чистят. Но таким же образом можно использовать и трактора.

Весь 2013 год компания Александра занималась сертификацией крупной партии тракторов. Тесты прошли успешно, и машины уже готовятся к продаже. Кроме того, белорусские трактора смогли попасть в список товаров, на которые канадские фермеры получают льготные кредиты от Правительства.

Александр Зевин, руководитель компании-дилера МТЗ в Канаде:

Фермеры очень хорошо относятся, и дилеры, к нашей технике.

Когда говорят, что далеко или еще что-то, он намного легче здесь проходит, чем в Европе. Здесь плотность немножечко меньше, но рынок очень насыщенный. Если вы его пробили, то считайте, что вы уже на рельсах рынка.

Аарон Шамилов в Канаду перебрался из Кабардино-Балкарии. С Беларусью его ничего не связывало, пока в Торонто он не решил открыть свой бизнес. После долгих поисков и размышлений Аарон решил продавать здесь белорусскую керамическую плитку.

Аарон Шамилов, предприниматель:

Пользуется спросом у особого рода клиентов. У нас разные клиенты, не только русскоязычные. Они любят яркие цвета, яркие коллекции.

Уже пять лет в этом магазине торгуют белорусской плиткой. В 2014 году Аарон поставил перед собой цель – продать керамики из Синеокой на миллион долларов. Для декоративных товаров из Беларуси бизнесмен даже рекламный лозунг придумал – «Роскошь для всех»

Аарон Шамилов, предприниматель:

Роскошь. То есть это то, что может себе позволить среднестатистический канадец. Но в итоге он получит вид, что будет на самом деле больше того, что он затратил на эту покупку.

Валери – профессиональный дизайнер. О существовании магазина белорусской плитки в Торонто узнала вчера, когда в Интернете пыталась найти нужные декоры.

Валери Шейн, дизайнер:

Я сейчас работаю над оформлением ванной комнаты. Ищу плитку голубого цвета. Здесь оказался большой выбор того, что мне нужно. Текстура и цвета этой плитки достаточно нестандартные.

Канадское правительство в середине 2000-х ввело против Беларуси экономические санкции. Причем они касаются исключительно канадских компаний, которым просто усложнили экспорт товаров в Беларусь.

Роман Соболев, временный поверенный в делах Республики Беларусь в Канаде (2010-2014):

Любая канадская компания, которая хочет экспортировать свои товары в Беларусь, должна получать специальное разрешение Министерства иностранных дел Канады. Процедура достаточно долгая. И немногие компании могут себе это позволить.

Запрет обойти, судя по всему, несложно. Ведь даже несмотря на такой барьер, канадских товаров в Беларусь поступает пока больше, чем белорусских – в Канаду.

Совсем неожиданно в одном из обычных торонтских супермаркетов мы нашли сладкий привет с родины, из Беларуси – конфеты. Так и написано: «Белорусский сувенир». Красивые коробочки одной из минских фабрик. Стоит 25.99 канадских долларов. Здесь же есть и белорусская картошка. Причем белорусские конфеты находятся по соседству с итальянскими, латвийскими и, конечно же, канадскими.

А в соседнем магазине мы нашли еще один сюрприз с белорусскими корнями. Так и написано: «Белорусский хлеб». Специальный есть лоток, где можно познакомиться со вкусом экзотического для Канады хлеба.

А вот в Беларуси экзотическим может показать национальная гордость Канады. Продукт № 1 здесь – это кленовый сироп. Как раз сейчас начинается сезон его производства. Сначала с деревьев собирают сок, а потом выпаривают его до состояния сиропа.

Жительница Канады:

Я кленовый сироп могу даже пить. Мы постоянно едим его с блинчиками. Их особенно любят мои дети. Сироп можно добавлять в мороженное. Даже с мясом он вкусный – мы в него макаем бекон. Вариантов очень много.

Три поколения семьи Энн Беринг занимались производством кленового сиропа. Бизнес начали в далеком 1937 году. Сейчас зарабатывают не только на продажах, но и на экскурсиях, ведь каждому канадцу любопытно посмотреть, как рождается национальная легенда.

Энн Беринг, директор фермы по производству кленового сиропа:

Это реальный бизнес для нас. Здесь мы показываем часть нашего канадского наследия. Кленовый лист – это наш национальный символ. Так же, как и кленовый сироп – легендарный продукт. И наша страна производит почти 100% этого лакомства в мире.

Причем в Канаде научились хорошо зарабатывать на экспорте национальной сладости. Ежегодно за границу поставляют сиропа на 150 миллионов долларов. Рецепт этого лакомства канадцы подсмотрели у коренных народов Америки. А вот способы поедания этой сладости – уже европейские. Если на костре сварить кленовый сироп и смешать его со снегом, получаются своеобразные карамельки. Единственный в мире желтый снег, который вкусный и полезный.

Обладая большой территорией, Канада является одним из самых крупных производителей продовольствия в мире. Больше всего фермеров задействовано в выращивании пшеницы и скота. Но есть и нетрадиционные промыслы. Например, производство ледяного вина. Оно получается, если собирать виноград уже после того, как его подморозит.

Клаус Райф, руководитель компании по производству вина:

В эту бочку мы закладываем тонну винограда и получаем из нее только 100 литров вина. Поэтому оно дорогое.

Природная достопримечательность № 1 в Канаде – это, конечно же, Ниагарский водопад. Каждый год сюда приезжают около 15 млн туристов (1,5 Беларуси). Хотя, казалось бы, по своим характеристикам Ниагарский водопад ничем особым и не выделяется. В мире есть и в 20 раз выше водопады. Однако едут туристы именно сюда.

В 2014 году, чтобы привлечь туристов на водопад еще и зимой, здесь придумали хитрый ход. В средствах массовой информации объявили, что Ниагара замерзла, а такое случается очень редко. Мы смогли убедиться: Ниагара промерзла, но не остановилась

Физически мы сейчас находимся внутри Ниагарского водопада. Шум воды слышен, шум туристов из Японии и Китая тоже слышен. Но частично водопад все-таки замерз. И огромные сосульки можно взять себе на память, наверное, попытаться. А самом деле, лед, как каменный.

По некоторым оценкам, в Канаде проживает около 100 тысяч выходцев из Беларуси. Некоторые из них уже и забыли, как выглядят родные места. Для таких ностальгических туристов в Торонто открылось и бюро путешествий, которое продает туры в Синеокую. Причем в 2014 году турагентство Юрия Манухова планирует открыть это направление и для канадцев – на чемпионат мира по хоккею.

Юрий Манухов, директор туристической компании:

Сколько канадцев мы хотим привезти на чемпионат мира по хоккею? Мы бы хотели отвезти хотя бы 500 человек. В планах было до тысячи. Это, в общем-то, вполне реальная цифра, с учетом и команды, и болельщиков, и интереса, который существует.

Это турагентство уже готовит и прямой чартерный рейс «Торонто – Минск», который сможет упростить путешествие болельщиков в Беларусь.

Юрий Манухов, директор туристической компании:

Сколько может стоить для канадца поехать в Беларусь на чемпионат мира по хоккею? Цены очень демократичные, на любой кошелек. По большому счету, недельный тур с проживанием может быть от 600-700 долларов. Плюс билет.

Хоккей в Канаде – это даже не спорт, а религия. По концентрации ледовых арен эта страна первая в мире. Премьер-министр Канады Стивен Харпер в 2013 году написал о хоккее книгу. А во время Олимпиады в Сочи он поспорил с президентом США на ящик пива, что команда Канады победит американскую сборную. Спор этот не первый. По сложившейся традиции, пиво в офис Харпера в Оттаве придется доставить американскому послу.