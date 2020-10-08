Нацбанк может отменить повышенные проценты за просрочку по платежам за кредиты

Новости Беларуси. Нацбанк предлагает обсудить изменения в Банковский кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого на общественное обсуждение выносится проект закона. Предложено пересмотреть основные направления денежно-кредитной политики.

Есть один интересный пункт: отмена повышенных процентов за просрочку по платежам за кредиты и ограничение максимальной суммы пени.

Законопроект предполагает также принятие мер для перехода банков к применению международных стандартов финансовой отчетности, усилению информационной безопасности. Свои предложения и замечания можно озвучить в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 21 октября.