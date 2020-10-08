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Нацбанк может отменить повышенные проценты за просрочку по платежам за кредиты

08 октября 2020 14:48
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Новости Беларуси. Нацбанк предлагает обсудить изменения в Банковский кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Для этого на общественное обсуждение выносится проект закона. Предложено пересмотреть основные направления денежно-кредитной политики.

Есть один интересный пункт: отмена повышенных процентов за просрочку по платежам за кредиты и ограничение максимальной суммы пени.  

Законопроект предполагает также принятие мер для перехода банков к применению международных стандартов финансовой отчетности, усилению информационной безопасности. Свои предложения и замечания можно озвучить в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 21 октября.  

Больше новостей экономики за 8 октября здесь.  

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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