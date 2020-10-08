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Новости экономики за 08.10.2020

08 октября 2020 14:54
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Новости Беларуси. Какие изменения Нацбанк предлагает внести в Банковский кодекс страны? В чем цифровых IT-гигантов обвиняют американские конгрессмены и как изменился объем железнодорожных грузоперевозок в сообщении с Китаем?

Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 08.10.2020-1

НОВЫЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ СЕРВИС НА РЫНКЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

По железной дороге в Китай с начала 2020 года отправили на 23 % больше грузов – более 4 миллионов тонн. В основном перевозят удобрения, химикаты, оборудование и лесные грузы. Внутри страны железной дорогой отправляют стройматериалы, нефть, цемент, удобрения и лом черных металлов.  

Идеальный бриллиант продали за 16 миллионов долларов

Официальный экспедитор и логистический оператор Белорусской железной дороги при участии «Белинтертранс–Германия» совместно с Евразийским железнодорожным альянсом с октября запускают новый регулярный мультимодальный сервис по маршруту Алтынколь – Калининград – Гамбург. Это новый этап в развитии грузоперевозок по маршруту Китай – Европа. Сквозная технология перевозок контейнеров через порты Калининград и Гамбург позволит существенно сократить транзитное время за счет синхронизации движения поездов с твердым графиком морской линии.  

Новости экономики за 08.10.2020-4

ЦИФРОВЫХ IT-ГИГАНТОВ ОБВИНЯЮТ В МОНОПОЛИЗАЦИИ ИНТЕРНЕТ-РЫНКА  

IT-гиганты (такие, как Facebook, Amazon, Google и Apple) могут лишиться статуса монополий. Американские законодатели по результатам масштабного расследования обвинили цифровых гигантов в монополизации интернет-рынка. Претензии к Facebook возникли из-за покупки им Instagram в 2012 году: якобы таким образом компания устранила конкурента, а не спасла перспективный стартап. Amazon обвиняют в том, что он подмял под себя сторонних продавцов и поставщиков. У Apple нашли монополию на рынке мобильных приложений для iOS, а Google назвали монополией в сфере поисковиков и на рекламном рынке.

Нацбанк может отменить повышенные проценты за просрочку по платежам за кредиты

Демократы инициируют принятие нового закона, который запретил бы владеть платформами и одновременно продвигать на них свои продукты.  

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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