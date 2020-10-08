Новости экономики за 08.10.2020

Новости Беларуси. Какие изменения Нацбанк предлагает внести в Банковский кодекс страны? В чем цифровых IT-гигантов обвиняют американские конгрессмены и как изменился объем железнодорожных грузоперевозок в сообщении с Китаем?

НОВЫЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ СЕРВИС НА РЫНКЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

По железной дороге в Китай с начала 2020 года отправили на 23 % больше грузов – более 4 миллионов тонн. В основном перевозят удобрения, химикаты, оборудование и лесные грузы. Внутри страны железной дорогой отправляют стройматериалы, нефть, цемент, удобрения и лом черных металлов.

Идеальный бриллиант продали за 16 миллионов долларов

Официальный экспедитор и логистический оператор Белорусской железной дороги при участии «Белинтертранс–Германия» совместно с Евразийским железнодорожным альянсом с октября запускают новый регулярный мультимодальный сервис по маршруту Алтынколь – Калининград – Гамбург. Это новый этап в развитии грузоперевозок по маршруту Китай – Европа. Сквозная технология перевозок контейнеров через порты Калининград и Гамбург позволит существенно сократить транзитное время за счет синхронизации движения поездов с твердым графиком морской линии.