Новости экономики за 08.10.2020
Новости Беларуси. Какие изменения Нацбанк предлагает внести в Банковский кодекс страны? В чем цифровых IT-гигантов обвиняют американские конгрессмены и как изменился объем железнодорожных грузоперевозок в сообщении с Китаем?
Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
НОВЫЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ СЕРВИС НА РЫНКЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
По железной дороге в Китай с начала 2020 года отправили на 23 % больше грузов – более 4 миллионов тонн. В основном перевозят удобрения, химикаты, оборудование и лесные грузы. Внутри страны железной дорогой отправляют стройматериалы, нефть, цемент, удобрения и лом черных металлов.
Идеальный бриллиант продали за 16 миллионов долларов
Официальный экспедитор и логистический оператор Белорусской железной дороги при участии «Белинтертранс–Германия» совместно с Евразийским железнодорожным альянсом с октября запускают новый регулярный мультимодальный сервис по маршруту Алтынколь – Калининград – Гамбург. Это новый этап в развитии грузоперевозок по маршруту Китай – Европа. Сквозная технология перевозок контейнеров через порты Калининград и Гамбург позволит существенно сократить транзитное время за счет синхронизации движения поездов с твердым графиком морской линии.
ЦИФРОВЫХ IT-ГИГАНТОВ ОБВИНЯЮТ В МОНОПОЛИЗАЦИИ ИНТЕРНЕТ-РЫНКА
IT-гиганты (такие, как Facebook, Amazon, Google и Apple) могут лишиться статуса монополий. Американские законодатели по результатам масштабного расследования обвинили цифровых гигантов в монополизации интернет-рынка. Претензии к Facebook возникли из-за покупки им Instagram в 2012 году: якобы таким образом компания устранила конкурента, а не спасла перспективный стартап. Amazon обвиняют в том, что он подмял под себя сторонних продавцов и поставщиков. У Apple нашли монополию на рынке мобильных приложений для iOS, а Google назвали монополией в сфере поисковиков и на рекламном рынке.
Нацбанк может отменить повышенные проценты за просрочку по платежам за кредиты
Демократы инициируют принятие нового закона, который запретил бы владеть платформами и одновременно продвигать на них свои продукты.