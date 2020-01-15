Новости экономики за 15.01.2020

Новости Беларуси. Какие льготы для владельцев электромобилей анонсирует Министерство экономики? Как изменился размер мирового долга? Сколько компьютеров купили в мире за 2019 год, и какой валюте отдает предпочтение рынок корпоративных облигаций? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОТДАЕТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ РУБЛЮ Общий оборот валютного рынка страны в 2019 году составил 77,7 миллиарда долларов. Рынок корпоративных облигаций практически полностью перешел на национальную валюту. Их объем составил более 2 миллиардов рублей, что в два раза больше, чем во всех остальных валютах. Учитывая государственную политику дедолларизации экономики, в 2020 году ожидается дальнейшее снижение долларовых эмиссий. Уходя от американской валюты, белорусские компании переходят не только на рубль, но и на евро. По данным Минфина, в европейской валюте за прошлый год было выпущено облигаций на 174 миллиона евро.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ Минэкономики стимулирует спрос на электротранспорт. На ближайшие пять лет проектом указа предусмотрены налоговые льготы. Ставку НДС установят в размере 0 % при ввозе в страну авто для личного пользования. Физлица смогут вернуть уже уплаченный НДС при покупке электромобиля. Предусмотрены льготы юрлицам, на балансе которых есть объекты транспортной инфраструктуры, где собираются установить зарядные станции. Для установки зарядок не нужно будет изымать землю из общего пользования. Владельцев электротранспорта освободят от платы на коммунальных парковках. На них появятся зарядные станции.

РАЗМЕР МИРОВОГО ДОЛГА РЕКОРДНО ВЫРОС Размер мирового долга, который представляет общие долги людей, компаний, финансовых организаций и правительств, побил все рекорды. 253 триллиона долларов. Это 322 % глобального ВВП. По мнению экспертов, сейчас все ключевые экономики мира находятся в фазе снижения ставок, благодаря чему кредиты и другие заимствования становятся дешевле. В тех странах, где большая закредитованность лежит в основе экономического роста, аппетит к подешевевшим займам стал еще сильнее.

ГОДОВЫЕ ПРОДАЖИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ ВЫРОСЛИ ВПЕРВЫЕ ЗА 7 ЛЕТ В конце 2019 года всего за три месяца в мире было продано 70 миллионов компьютеров. Мировые поставки за весь год – 261 миллион, и это без учета Chromebook, iPad и планшетов. Рост поставок связывают с окончанием поддержки Windows 7 и спросом на новые устройства с «десяткой». По прогнозам аналитиков, эта тенденция продолжится. Всего в мире насчитывается примерно 1,2 миллиарда ПК под управлением Windows.