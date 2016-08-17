Кредиты могут стать дешевле из-за понижения ставки рефинансирования

Новости Беларуси. Нацбанк снизил ставку рефинансирования с 20% до 18%.

Напоминаем: это уже четвертое снижение ставки рефинансирования с начала года. Ожидается, что вслед за этим подешевеют и кредиты. Ведь именно от размера ставки рефинансирования зависят займы, которые получают физические и юридические лица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Новик, финансовый аналитик «Альпари»:

Решение о снижении ставки рефинансирования и о ставки по кредитам overnight принято в условиях снижения темпов инфляции и стабильного значения показателей рублёвой денежной массы, которые балансируют вокруг значения на начало года. После введения налогообложения на короткие отзывные депозиты население всё-таки вернулось на длинные вклады. И структура банковских пассивов сейчас такова, что большую часть средств составляют именно безотзывные вклады населения.