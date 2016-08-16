Новости экономики за 16.08.2016

Новости Беларуси. Налоговые отчисления в бюджет превысили прогнозные. При этом растет и число плательщиков, которые начали пользоваться электронным декларированием. Кто и какие сборы вносит в бюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПОСТУПЛЕНИЕ В БЮДЖЕТ

Бюджет Беларуси пополнился на 10 миллиардов рублей с начала года. Самые большие сборы поступили от уплаты налога на добавленную стоимость и подоходного налога. Лидерами по отчислениям стали частные компании. Также растет доля участия в формировании бюджета страны индивидуальными предпринимателями.

ДЕНЬГИ НА ЗЕМЛЕ

Земля платит сторицей. Производство сельскохозяйственной продукции в стране выросло на без малого 5%, как в количественном, так и в денежном эквивалентах. В общей сложности выпуск товаров отрасли превысил 6 миллиардов рублей. Причем плюсуют аграрии по всем направлениям от производства кормов, зерна до мяса и молока.

ПЛАТНЫЙ ГРАНИТ НАУКИ

Учебники в новом году будут стоить от 5 с половиной рублей. Министерство образования установило цены на школьную литературу. Меньше всего придется заплатить третьеклассникам. Самая высокая плата за учебники для учащихся 6 классов – чуть более 140 рублей. Половину этой стоимости государство уплатит за школьников из многодетных семей.

БИЗНЕС В ШАШКАХ

Таксисты выходят из тени. Транспортная инспекция отмечает сокращение числа нелегальных извозчиков. С начала года зафиксировано чуть более 100 случаев оказания данной услуги за деньги, но без лицензии. К слову, сегодня цены у таксистов большинства белорусских операторов идентичны. Один километр стоит от 55 до 58 копеек.

Белорусский рубль сегодня вновь укрепился к корзине валют, подорожав к двум из трех. Самое существенное снижение – у доллара. Курс на среду – 1 рубль 93 копейки. Евро наоборот вырос. Завтра по Нацбанку –2 рубля 18 копеек. Российский рубль потерял несколько пунктов – 100 российских стоят 3 рубля и 3 копейки белорусских.