Сенненский vs Столбцовский: как выполняется поручение Александра Лукашенко по развитию райагросервисов

Новости Беларуси. Систему райагросервисов нужно развивать по всей стране. А их услуги должны быть доступны не только крупным хозяйствам, но и простым жителям села. Поручение возродить республиканскую систему накануне во время рабочей поездки в Брестскую область озвучил Президент. Пока же ситуация во многих районах далека от идеальной, хотя есть и весьма показательные примеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Куранцева, заместитель директора по животноводству Сенненского райагросервиса:

Оборотных средств у нас сейчас нету. Кадровый вопрос тоже. Селекционер отсутствует, главный зоотехник отсутствует.

Зато присутствует и быльем поросшая техника, и то, что рабочей техникой когда-то было, и откровенный бардак – не назовешь по-другому!

Сенненский райагросервис в этом году прославился на всю страну, правда, не работой на зависть, а приписками и уголовным делом на руководителя.

Механизатор Виктор Семенович сегодня смеется, вспоминая, как, только устроившись сюда на работу, смог помочь дочери построить дом.

Виктор Стаценко, механизатор Сенненского райагросервиса:

Зарплата была хорошая, а сейчас зарплаты никакой и остальное всё никакое, гнилье стоит.

А людям на этом «гнилье» как-то нужно продолжать работать. Но вырулить без колес райагросервису теперь очень непросто. Новый директор – вот он –– объясняет, как планирует поднимать вотчину не в родном Сенно, а в Витебске – как раз приехал просить деньги, чтобы рассчитаться с долгами по зарплате.

Сергей Погарельский, директор Сенненского райагросервиса:

Когда хозяйства присоединялись, значит, и долги следом присоединялись. Нужно время и какой-то инвестор чтобы немножко помог.

Райагросервисы в идеале должны работать по системе «все включено» для сельчан. От заточки инструментов до ремонта техники. Восстановить систему во всех районах страны поручил Президент во время рабочей поездки в Брестскую область.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни в коем случае нельзя рушить ту инфраструктуру, которая когда-то существовала. И запомните: райсельхозтехникам быть и мы их должны возродить во всех районах. Как райагросервис.

Райагросервис под Столбцами. Им тоже не просто, но, возможно, именно поэтому здесь не рассыпались на детали, а смогли увидеть новую, прибыльную искру.

Сергей Мельник, директор Столбцовского райагросервиса:

Стараемся выполнять работы не только сельскохозяйственного профиля. Например, в прошлом году освоили производство лесной машины, которая предназначена для расчистки лесосек. Пользуется машина спросом, многие лесхозы с нами работают. Одну даже сегодня реализовали.

Пускай здесь не белоснежные стены, зато и руки рабочих – черные, потому что есть работа.

В Столбцах сумели не только сохранить ремонтную службу, но и загрузиться заказами на несколько месяцев вперед.

Николай Бобовик, токарь Столбцовского райагросервиса:

Делаем мы окна на весь район для ферм, изготавливаем насосы. Обращаются из других районов, к нам едут. Развивать надо обязательно, потому что есть работа.

О том, что без развития райагросервисов ехать сельской машине будет куда тяжелее, говорит и житель райцентра Петр Руцкий. Пусть он не пашет каждый день в поле, но, живя рядом с деревней, знает цену и урожаю, и одному дню простоя того же трактора.

Петр Руцкий, житель Столбцов :

Трактор сам не отремонтируешь. Во-первых, если двигатель надо снимать, то надо оборудование. Если я там наворочу, груда металлолома будет.

Так и с сельской инфраструктурой – можно наворотить, скажем, за год – и на мехдворе вместо техники как на глазах вырастет груда металлолома. А можно стараться развиваться и деньги найдутся уже не только на зарплату, но и на утепление вахтового домика для диспетчера на въезде в райагросервис.