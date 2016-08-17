Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 18% годовых

Новости Беларуси. 17 августа Нацбанк снижает ставку рефинансирования на 2 пункта. Теперь этот показатель составляет 18% годовых.

В финансовом учреждении отметили, что принятию данного решения способствовало замедление инфляции.

Отметим, что ставка рефинансирования снижается уже 4 раз за год.

Ожидается, что за этим последует снижение ставок по кредитам. Ведь именно от размера ставки рефинансирования зависят займы, которые получают физические и юридические лица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.