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Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 18% годовых

17 августа 2016 07:25
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Новости Беларуси. 17 августа Нацбанк снижает ставку рефинансирования на 2 пункта. Теперь этот показатель составляет 18% годовых.

В финансовом учреждении отметили, что принятию данного решения способствовало замедление инфляции.

Отметим, что ставка рефинансирования снижается уже 4 раз за год.

Ожидается, что за этим последует снижение ставок по кредитам. Ведь именно от размера ставки рефинансирования зависят займы, которые получают физические и юридические лица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Нацбанк Беларуси

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