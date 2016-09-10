Контроль безналичных покупок белорусов: в каких размерах, кто и зачем будет следить и какова реакция граждан

Волнующая тема последних дней, которую чуткие индикаторы общества представили примерно следующим образом: расходы белорусов оказались «под колпаком» у Госконтроля. Дыма без огня не бывает – наш корреспондент пытался выяснить все обстоятельства нововведения. Какие расходы, в каких размерах, кто и зачем отныне контролирует?

Вот та самая знаменитая инструкция 3/336, которое навела столько шума в Интернете. Согласно ей все безналичные платежи и в национальной, и в иностранной валюте на сумму свыше 300 рублей поступают в Госконтроль. Давайте узнаем мнение людей, которые наверняка в магазине совершают покупки на такую сумму и наверняка безналичным способом.

Минчане:

Сомнительная затея, но если будет так, то только наличными можно будет платить.

Я бы не хотела сообщать кому-то куда-то.

Материалы некоторых СМИ с заголовками: «купил телевизор – и данные ушли в Госконтроль» или «сбережения граждан превратились в стратегический запас государства» вызвали широкие обсуждения на форумах.

soa9791:

Вот поэтому и не пользуюсь карточкой. Только наличка. Что хочу, то и покупаю, и никто об этом не знает.

Саша_Нестеренко_talks89:

Просто смешно! Будут расчеты 299br и все! Не надо ничего никому объяснять.

Дмитрий Залужный из Гомеля не относит себя к подпольным миллионерам. Однако оплачивать крупные суммы с карточки приходится не так и редко: его хобби – путешествия, и минимум два раза в год он покупает авиабилеты. А их стоимость часто превышает сумму в 300 рублей.

Дмитрий Залужный:

Можно снять два раза по 150. 10 раз по 150. Вряд ли эта информация соберется. Серьезную сумму придется снимать очень долго.

Антон Болточко, эксперт по экономике:

Ранее такие нормы уже существовали. Просто сейчас это стало более публично и известно более широкому кругу общественности. Соответственно, реакция будет негативной с той точки зрения, что нас контролируют и необходимо сокращать количество безналичных платежей. Вполне вероятно, что так и произойдет. С другой стороны, не совсем понятно, почему ранее на это не обращали внимания, хотя ранее такое уже существовало.

Постановление существует с 2004 года только под номером 1/134. В связи с деноминацией его отредактировали и внесли правки. Поменялась сумма – с пяти миллионов по-старому на 300 рублей по-новому – для Нацбанка. Для остальных банков, в которых обслуживаются счета физических лиц, и вовсе никаких изменений по сумме не произошло. И этот лимит – в 300 рублей – не касается физических лиц, только юридических и ИП.

Вячеслав Реут, директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Говорить о каком-либо увеличении получаемой департаментом финансового мониторинга информации о частной жизни граждан не приходится.

Департамент финансового мониторинга Госконтроля по-другому называют финансовой разведкой. Ее руководитель разъясняет: речь идет о контроле за людьми, которые могут быть причастны к террористической деятельности и у которых могут быть доходы, полученные преступным путем.

Вячеслав Реут, директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Какую могут нести в себе угрозу безналичные платежи на сумму 300 рублей? Вот вы говорите о том, что суммы маленькие. Я вам для сравнения приведу цифры. Для того, чтобы произвести взрывы в Мадриде, когда погибло более 100 человек, спецслужбами было установлено, что на финансирование этой деятельность понадобилось чуть больше тысячи долларов. Стоимость этих вещей, которые могут привести к таким страшным последствиям, на сегодняшний день является очень малой. И когда в мире создана система отслеживания тех лиц, которые причастны к террористической деятельности, любой платеж, совершаемый этими лицами, должен выявляться.

В постановлении 3/336 есть только один пункт, который затрагивает интересы физических лиц. Банки сообщают в Департамент финансового мониторинга только информацию о самом факте наличия счетов у граждан, но сведений о движении по этим счетам, то есть наших с вами платежах, остается для всех закрытой.