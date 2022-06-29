Контракты на миллионы рублей и 750 представителей. О чём будут договариваться на IX Форуме регионов в Гродно?

Сколько участников соберется на полях форума и о чем будут договариваться, расскажет экономический обозреватель Наталья Надольская в рубрике «Региональные линии».

«Белорусам и россиянам есть с чем ехать на Форум регионов». Об этом заявляют ведущие экономисты, бизнесмены и общественные деятели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но главное – это личное общение. Многие вопросы в экономике можно проще и быстрее решить именно при непосредственном контакте.

Почти 500 представителей и более 50 российских регионов, 250 белорусов со всех областей и Минска приедут на IX Форум, который откроется в Гродно уже завтра, 30 июня. Его организаторы – Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России.

Сотни документов и соглашений между регионами, десятки советов делового сотрудничества – это нормативная база региональной интеграции. Промышленная и социально-экономическая политика, сотрудничество в условиях информационной трансформации – это темы региональной интеграции. Политическое руководство, управленцы, директорат предприятий, бизнес-круги – это состав участников форума региональной интеграции. Работать над сближением и взаимной выгодой сегодня нужно местным руководителям, предпринимателям и законодателям.

ЭКСПОРТНЫЕ КОНТРАКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛОРУССКИХ ОБЛАСТЕЙ И РОССИЙСКИХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ НА МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ

Производители Брестской области во время работы IX Форума регионов Беларуси и России в Гродно планируют подписать контракты с контрагентами Российской Федерации на без малого 16 миллионов долларов. Для сравнения, год назад это были 6 миллионов.

По итогам 2021 года область торговала с 77 регионами Российской Федерации. Бурятия заинтересована в поставках продукции сельскохозяйственного машиностроения, а также создании совместного производства по крупноузловой сборке тракторов и других сельхозмашин на Дальнем Востоке.