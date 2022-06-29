Прямой эфир

Контракты на миллионы рублей и 750 представителей. О чём будут договариваться на IX Форуме регионов в Гродно?

29 июня 2022 16:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Белорусам и россиянам есть с чем ехать на Форум регионов». Об этом заявляют ведущие экономисты, бизнесмены и общественные деятели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но главное – это личное общение. Многие вопросы в экономике можно проще и быстрее решить именно при непосредственном контакте.

Сколько участников соберется на полях форума и о чем будут договариваться, расскажет экономический обозреватель Наталья Надольская в рубрике «Региональные линии».

В ФОРУМЕ РЕГИОНОВ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ОКОЛО 750 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЕИХ СТРАН

Контракты на миллионы рублей и 750 представителей. О чём будут договариваться на IX Форуме регионов в Гродно?-1

Почти 500 представителей и более 50 российских регионов, 250 белорусов со всех областей и Минска приедут на IX Форум, который откроется в Гродно уже завтра, 30 июня. Его организаторы – Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России.

Сотни документов и соглашений между регионами, десятки советов делового сотрудничества – это нормативная база региональной интеграции. Промышленная и социально-экономическая политика, сотрудничество в условиях информационной трансформации – это темы региональной интеграции. Политическое руководство, управленцы, директорат предприятий, бизнес-круги – это состав участников форума региональной интеграции. Работать над сближением и взаимной выгодой сегодня нужно местным руководителям, предпринимателям и законодателям.

ЭКСПОРТНЫЕ КОНТРАКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛОРУССКИХ ОБЛАСТЕЙ И РОССИЙСКИХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ НА МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ

Производители Брестской области во время работы IX Форума регионов Беларуси и России в Гродно планируют подписать контракты с контрагентами Российской Федерации на без малого 16 миллионов долларов. Для сравнения, год назад это были 6 миллионов.

По итогам 2021 года область торговала с 77 регионами Российской Федерации. Бурятия заинтересована в поставках продукции сельскохозяйственного машиностроения, а также создании совместного производства по крупноузловой сборке тракторов и других сельхозмашин на Дальнем Востоке.

Контракты на миллионы рублей и 750 представителей. О чём будут договариваться на IX Форуме регионов в Гродно?-4

К Форуму регионов 46 предприятий Минской области подготовили коммерческие контракты с российскими контрагентами на почти полмиллиарда долларов. Еще на этапе подготовки к Форуму регионов предприятия Витебской области подписали с российскими субъектами хозяйствования более 140 экспортных контрактов на 64,5 миллиона долларов.

Форум регионов – это очередная возможность подвести результаты той непрекращающейся работы, которая ежедневно на протяжении многих лет ведется с партнерами из Российской Федерации.

Читайте также:

Зампред правительства Пензенской области: общались с коллегами из «Гомсельмаша», говорим, что это время возможностей

Совместное производство по сборке тракторов? Вот какие планы у Бурятии на Беларусь

«Вопрос лесозамещения – номер один». Томская область готова усилить партнерство с Беларусью

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Вопрос лесозамещения – номер один». Томская область готова усилить партнёрство с Беларусью
29 июня 2022 16:08

«Вопрос лесозамещения – номер один». Томская область готова усилить партнёрство с Беларусью

Куда экспортируется белорусская древесина и почему Россия легализовала параллельный импорт?
29 июня 2022 15:22

Куда экспортируется белорусская древесина и почему Россия легализовала параллельный импорт?

По курсу на дату платежа. Беларусь будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в рублях
29 июня 2022 10:30

По курсу на дату платежа. Беларусь будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в рублях