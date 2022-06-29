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«Вопрос лесозамещения – номер один». Томская область готова усилить партнёрство с Беларусью

29 июня 2022 16:08
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Томская область России готова усилить партнерство с Беларусью. 29 июня в Минске состоялось третье заседание рабочей группы по сотрудничеству нашей страны с российским регионом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вопрос лесозамещения – номер один». Томская область готова усилить партнёрство с Беларусью-1

Совместная работа набирает обороты, и эта встреча в преддверии Форума регионов еще больше укрепит взаимоотношения. Товарооборот между партнерами в 2021 году вырос в полтора раза. Прирост составил 196 %, и это не предел. Особый интерес у Томской области вызывает лесопроизводство, сельскохозяйственная техника и обработка леса. Предварительная проработка этих вопросов уже дает результаты.

«Вопрос лесозамещения – номер один». Томская область готова усилить партнёрство с Беларусью-4

Владимир Мазур, временно исполняющий обязанности губернатора Томской области России:
У нас есть вопросы селекционного выращивания леса, его производства и размещения. Томская область большая, богатая лесами площадь, где идет вырубка, где тайга подлежит горению. И вопрос лесозамещения – номер один. Ну и сельское хозяйство – это тоже тот вопрос, который сегодня требует особого внимания.

«Вопрос лесозамещения – номер один». Томская область готова усилить партнёрство с Беларусью-7

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Сегодня есть хорошие контракты и контакты с учеными. Очень известные, брендовые институты Томской области налаживают контакты с белорусскими учебными заведениями, и начинается серьезное сотрудничество. Поэтому я уверен, что встреча воочию даст более высокие результаты и конкретные цифры в торгово-экономическом сотрудничестве.

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Уже на Форуме регионов в Гродно между партнерами запланировано подписание меморандума. Соглашение наладит сотрудничество Беларуси и Томской области в вопросе рационального использования природных ресурсов.

# Беларусь-Россия # Экономика # Владимир Мазур # Андрей Худык # Наталья Надольская # Фотофакт

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