«Вопрос лесозамещения – номер один». Томская область готова усилить партнёрство с Беларусью

Томская область России готова усилить партнерство с Беларусью. 29 июня в Минске состоялось третье заседание рабочей группы по сотрудничеству нашей страны с российским регионом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместная работа набирает обороты, и эта встреча в преддверии Форума регионов еще больше укрепит взаимоотношения. Товарооборот между партнерами в 2021 году вырос в полтора раза. Прирост составил 196 %, и это не предел. Особый интерес у Томской области вызывает лесопроизводство, сельскохозяйственная техника и обработка леса. Предварительная проработка этих вопросов уже дает результаты.

Владимир Мазур, временно исполняющий обязанности губернатора Томской области России: У нас есть вопросы селекционного выращивания леса, его производства и размещения. Томская область – большая, богатая лесами площадь, где идет вырубка, где тайга подлежит горению. И вопрос лесозамещения – номер один. Ну и сельское хозяйство – это тоже тот вопрос, который сегодня требует особого внимания.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Сегодня есть хорошие контракты и контакты с учеными. Очень известные, брендовые институты Томской области налаживают контакты с белорусскими учебными заведениями, и начинается серьезное сотрудничество. Поэтому я уверен, что встреча воочию даст более высокие результаты и конкретные цифры в торгово-экономическом сотрудничестве.

Контракты на миллионы рублей и 750 представителей. О чем будут договариваться на IX Форуме регионов в Гродно? Читайте далее.

Уже на Форуме регионов в Гродно между партнерами запланировано подписание меморандума. Соглашение наладит сотрудничество Беларуси и Томской области в вопросе рационального использования природных ресурсов.