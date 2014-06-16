Контракты на 15 млн евро подписаны во время белорусско-сербского бизнес-форума

Новости Беларуси. Белорусские промышленные гиганты давно сделали себе имя за рубежом, но на этом не останавливаются. Взять хотя бы последний бизнес-форум в Сербии. Его результат — контракты на 15 млрд евро. Флагманы, естественно, наши МАЗ и МТЗ. И речь не только о традиционных поставках отечественной техники. Белорусская и сербская стороны подписали меморандумы о дальнейшем развитии наших сборочных предприятий в этой балканской стране.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Самый многоинтернациональный «Белорус» и хит продаж в одном лице. Около 70 % реализуемых в Сербии тракторов занимает наша техника. Впрочем, ближайшее время эти данные обновятся в большую сторону, благодаря таким вот малым моделям.

Особенно новинку ждут фермеры: на небольших площадях агромашины способны продемонстрировать большие возможности. Кстати, соберут трактора в Сербии. Новые линейки запустили в рамках меморандума о дальнейшем промышленном сотрудничестве. К слову, уже более двух лет в этой балканской стране работает совместное с МТЗ производство. Первые модели покупателям станут доступны покупателю уже в июне. Тем временем собирают белорусские трактора не только в Сербии, но еще в 24 странах мира. Россия, Казахстан, Украина, Венесуэла, Египет... География только расширяется.

Владимир Волчок, генеральный директор ПО «МТЗ» – генеральный директор РУП «МТЗ»:

Последний сборочный завод там был открыт в феврале 2014 года в Камбоджи. До этого периода в Камбоджи отсутствовали и технологии, и обученный персонал, и ряд условий, которые необходимы для организации сборки. Сегодня это новое и первое слово в данной стране. Данные трактора будут поставляться не только в Камбоджу, но и в близлежащие страны. Это Таиланд, Мьянма и другие страны.

Не отстает и другой флагман белорусской промышленности. Наш «МАЗ». Любой пассажир в Белграде знает белорусский автобус. Более ста этих городских перевозчиков Беларусь поставила в Сербию за последние три года, еще более сорока собрали на месте. Собирать белорусскую технику здесь будут и дальше, а вот линейку расширят на несколько позиций. Это будут не только автобусы, но, к примеру, и самосвалы. Сборочные предприятия у «МАЗа» сейчас в одиннадцати странах, одно из них совместное — с Венесуэлой.

Виталий Гончарик, заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям ОАО «МАЗ»:

Эти направления мы динамично развиваем. Только на этот год у нс запланировано открыть сборочное производство как в Эквадоре (это по выпуску грузовиков и пассажирской автотехнике), а также в Монголии.

Свои предприятия Беларусь имеет во всем мире. В лидерах, конечно, Россия: здесь более девяти десятков наших производств. Затем идет Казахстан, Украина, страны ЕС. Впрочем, не дремлют и новые рынки: так, в Китае уже работают четыре завода по выпуску нашей техники.

Игорь Назарук, директор Департамента внешнеэкономической деятельности МИД РБ:

Глядя на то, как мы успешно реализовываем эти продукты и запускаем свои производства. За Беларусь повышается чувство гордости и престижа. У Беларуси есть и другие товары. Мало кто знает, в электронных часах, в каждой третьей единицы в мире стоит белорусская микросхема.

На деловом языке принято говорить без акцента, но с акцентом на конкретных вещах. Это умение Беларусь накануне продемонстрировала на форуме в Сербии. И контракты на сумму 15 миллиардов евро более чем наглядное сему подтверждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.