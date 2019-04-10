Константин Шульган на выставке «ТИБО»: «Мы хотели показать то передовое, то новое, что есть сегодня»

Новости Беларуси. Технологии широкополосного доступа, «интернет вещей» и машинное обучение – эти темы и не только обсудят 10 апреля в рамках выставки «ТИБО-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум в эти дни проходит в Минске.
Новости Беларуси. Технологии широкополосного доступа, «интернет вещей» и машинное обучение – эти темы и не только обсудят 10 апреля в рамках выставки «ТИБО-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум в эти дни проходит в Минске.
Посетителей ожидают семинары по облачным технологиям, искусственному интеллекту, а также виртуальной реальности и блокчейну. Особое внимание уделят инновациям в производственном секторе.
Ultra HD-видеозвонки и картинки сверхвысокой четкости: на «ТИБО-2019» презентовали возможности 5G
В рамках «ТИБО» пройдет Международная конференция «Industry 4.0». В программе – вопросы современных средств управления деятельностью компаний.
Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
В первую очередь, мы хотели показать то передовое, то новое, что есть сегодня. Эти решения я отношу к инновационным, они могут применяться независимо от отрасли, вы увидите их в медицине, в промышленности, образовании, в госуправлении – новое есть везде.
Но основная мысль и посыл выставки – показать не только разработчикам и пользователям, но и тем людям, которые принимают решения на внедрение технологий, что вот, оно есть и этого не надо бояться, это можно применять.
Выставка «ТИБО-2019» собрала более 100 компаний-экспонентов из 15 стран. Здесь представлены новейшие разработки в сфере связи и коммуникации. Интригой форума станет «Интернет-премия ТИБО». На конкурс подано почти 500 заявок. Победители станут известны 11 апреля.