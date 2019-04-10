Константин Шульган на выставке «ТИБО»: «Мы хотели показать то передовое, то новое, что есть сегодня»

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:

В первую очередь, мы хотели показать то передовое, то новое, что есть сегодня. Эти решения я отношу к инновационным, они могут применяться независимо от отрасли, вы увидите их в медицине, в промышленности, образовании, в госуправлении – новое есть везде.

Но основная мысль и посыл выставки – показать не только разработчикам и пользователям, но и тем людям, которые принимают решения на внедрение технологий, что вот, оно есть и этого не надо бояться, это можно применять.