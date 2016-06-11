Кони высокие, как лоси, быки огромные, как зубры, и коровы с завивкой: выставка «БелАгро-2016» в Минске

Еще одна удивительная площадка, где не выращивают, но собрали на этой неделе чудеса белорусского не плодоводства, а животноводства. Кони высокие, как лоси, быки огромные, как зубры (это я не сказку рассказываю), и коровы с завивкой – все это на выставке «БелАгро-2016» увидела наш корреспондент Яна Шипко.

У вольеров то и дело восторженные возгласы. Для молодежи тут контактный зоопарк, для поколения постарше – настоящая ВДНХ. Животные невиданных размеров и пород – диву даются не только городские дети. Бабушки, хотя и сами держат подворья, ахают: это ж какой толщины сало у такой хрюшки.

Посетительница выставки:

Я и сама в деревне жила, растила. Но тут красивые лежат.

Что для обывателя экзотика, для наших селекционеров уже норма. Научились выводить и таких кареглазых американцев – это беконная порода.

Фермер:

У нее выход мяса до 80% от туши. То есть очень мало сала, как и хочет наш современный потребитель.

Уже в нескольких поколениях воспроизвели и эту английскую породу «йоркшир». Правда, адаптировали под белорусский вкус. Толщину шпика тоже регулируют на генном уровне.

Роман Борисик, ветеринарный оператор селекционно-гибридного центра:

Мы работаем над тем, чтобы чуть-чуть увеличить прослойку сала, чтобы она была чуть-чуть больше. Потому что как-никак наше население привыкло к салу.

Самые обаятельные, привлекательные и породистые. Среди буренок тем временем выбирали королеву красоты. 24 претендентки голштинской породы – рекордсменки по надоям. Дают до 40-50 литров молока в сутки, обычная деревенская, для сравнения, 20.

Георгий Колосовский, зоотехник-селекционер:

Корову зовут Малышка, 608 кг. Отбирали мы животное по всем параметрам, то есть тип вымени и экстерьер.

Эти рогатые красотки уже выдержали кастинг в собственных хозяйствах, после чего месяц привыкали к модельным будням: учились походке и наводили лоск. Последние приготовления – со своих любимиц команды буквально сдувают пылинки.

Татьяна Ананьева, зоотехник-селекционер:

Мыли, щетками чистили, вычищали, стригли. Долго готовились к этому конкурсу. Так как хвостов нет у коров, решили сделать свой искусственный, красивый.

Здесь все как на настоящем конкурсе красоты. Накладной хвост с кудряшками, кокетливые бантики и вперед – на дефиле.

Попозировать придется и в стойлах – судьи тщательно обмерят параметры и изучат вымя. Продуктивность – один из критериев. И вот заветный титул достается пятилетней Милашке из Брестской области.

Виктор Точкар, управляющий фермой:

Радость. Всем руководителям, всему нашему хозяйству это очень большая гордость и радость.

Вот, кстати, и сильный представитель породы. Бычок размером больше зубра весит целую тонну. Юрза – настоящий альфасамец. Благодаря его генам в том числе увеличивается белорусское поголовье голштинок. А ведь именно с их молока высочайшего класса снимают сливки экспортеры.

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы более четырех миллионов тонн молока продали на экспорт, а задача ставится в ближайшей пятилетке увеличить производство более чем на 2 млн тонн. И, конечно, эти красавицы, которых мы видим, которые доят по 13-15 тысяч тонн молока за год, конечно, это наш потенциал.

Угостить сейчас белорусские животноводы могут не только коровьим молоком, но даже кобыльим. А самый лучший кумыс получают от лошадей-тяжеловозов.

Сергей Матковский, ветеринарный врач:

Мы пытаемся восстановить значимость как сельхозживотного, продвигая молочное коневодство.

А этому темно-гнедому красавцу тяжело унять прыть даже на время интервью. Потомок восточно-прусских скакунов – чистокровный образчик тракененской породы с белорусскими корнями. Под стать аристократичной грации и кличка Сеньор. Сегодня конкуру на нем учатся юные всадники. А покорять олимпийское поле готовится уже потомство Сеньора.

Мария Юневич, тренер лошадей Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства:

Все дети очень адекватные, с эластичными движениями. Он передает их четко от своего прадеда. И с техничным прыжком. Кони готовы к стартам, ко всему. Очень спортивные.

У нас в стране выращивают более 200 пород куриц. Самая ручная порода – падуан серебристый, завезенный из Италии. Это птица с такой прекрасной прической, очень ручная, привыкает к хозяину и ходит за ним по пятам.

Фермер:

Сейчас люди не столько берут на мясо, сколько им просто интересна эта красота.

Поражает и разнообразие ушастых экспонатов. По кроликам хоть географию изучай. Тут и калифорнийские, и бельгийский фландр, и вот какой чемпион страны. Здесь они самого разного окраса – даже долматинового.

Кролики породы французский баран довольно популярны в Беларуси. Бывают они самых разных расцветок: и голубой, и кенгуровый, и белый. Достигать они могут по весу 8,5 кг.

Олег Богий, владелец частной кроликофермы:

Практически все породы, которые есть на сегодняшний день в Европе, ввезены и разводятся в неплохих количествах.

Глядя на таких породистых зверьков, и животноводы-любители стремятся быть на уровне. С выставки уходили не с пустыми руками.