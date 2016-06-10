Новости экономики за 10.06.2016

Новости Беларуси. 1 июля изменится ставка рефинансирования. Это будет уже третье снижение.

В общей сложности минус 5 процентов с начала года. С чем связаны подобные решения Нацбанка, и как они отразятся на финансовом рынке страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТАВКИ ВНИЗ

Нацбанк снижает ставку рефинансирования. С 1 июля она будет равна 20% вместо нынешних 22%. Таким образом, финансовый регулятор существенно снижает стоимость заемных средств. Подобное решение стало возможным, в первую очередь, благодаря замедлению инфляции и стабилизации на валютном рынке.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

Удешевление кредитов будет означать, что кредиты будут доступнее для бизнеса, их сможет взять большее количество предприятий, то есть, уже не нужна будет заоблачная рентабельность для того, чтобы пользоваться кредитными ресурсами.

УПРОЩЕНИЕ РАСЧЕТОВ

Мелкий бизнес без терминалов. Предпринимателей могут освободить от безналичной торговли. Если выручка ИП за квартал не превысила 300 базовых величин, то в следующие 3 месяца он вправе не устанавливать терминал для оплаты карточкой. Кроме того, предприниматели предлагают разрешить использование одного устройства для нескольких точек в одном торговом центре. Данные пожелания связаны с финансовыми затратами. Минимальная стоимость одного платежного терминала на сегодняшний день составляет порядка 10 миллионов рублей.

БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ

Белорусская бумага подешевеет. Производители с начала года снизили ее себестоимость на без малого 20%. В денежном выражении экономия составила почти 249 миллиардов рублей, в первую очередь, за счет оптимизации управления предприятиями и их максимальной загрузки. В итоге объемы выпускаемых бумаги и картона ежемесячно увеличиваются без роста складских запасов. Экспорт данной продукции в дальнее зарубежье за 4 месяца вырос практически на треть. В «Беллесбумпроме» ожидают снижения цен и на внутреннем рынке, то есть подготовить ребенка к следующему учебному году будет стоить меньше.

МАЛЫЙ ЛИТРАЖ

Малый литраж везти не выгодно. Стоимость новых бюджетных автомобилей в России практически сравнялась с белорусской. В ценовом сегменте до 10 тысяч долларов разница, как правило, не превышает пяти процентов или 400-500 долларов. При этом к цене машины из-за границы придется добавить транспортные и страховые расходы и, конечно, утилизационный сбор. Он для автомобилей младше 3 лет составляет для физических лиц 4 миллиона 950 тысяч рублей.

ПЛАСТИК ВМЕСТО ОЧЕРЕДИ

Минторг рекомендует белорусам активнее использовать безналичные расчеты в первые недели июля. Оплата наличными после деноминации будет создавать определенные неудобства, и затягивать обслуживание клиентов. Предприятиям торговли рекомендовано давать сдачу в рублях нового образца, что, безусловно, потребует большего времени для перерасчета. Покупка при помощи карты выглядит в этом смысле привлекательнее.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ослаблением российского рубля. Перед выходными он потерял более полутора пунктов. Официальный курс до понедельника - 306 с половиной белорусских. Доллар укрепился на 143 рубля. По Нацбанку на 13 июня – 19 823. Евро набрал 36 пунктов. Начало недели встретит на уровне – 22 424.

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