Менее месяца до дня «Д»: страна и белорусы готовятся к деноминации

Деньги в Перу называются «Новый соль». Раньше был просто «Соль» (солнце), а потом стал новый. Новые деньги появятся и у нас с 1 июля. Новые купюры уже проходят тестирование в банках. В обращении их пока нет, но есть уже переживания, азартный интерес и хитрости уже появились. Например, как быстрее сопоставить старые и новые цены. Анастасия Бенедисюк занялась подсчетом плюсов и минусов.

Аудитория, нескончаемый поток слушателей. Лектор Демина здесь специалист приглашенный. Вот уж неделю Марина Геннадьевна не в Нацбанк на работу ходит, а от него – в Минторг. Массовая сессия началась у продавцов и кассиров розницы. 1200 из них только за пять рабочих дней и только в столице уже научились определять подлинность знаков на новой национальной валюте.

Марина Демина, главный специалист главного управления наличного денежного обращения Национального банка Республики Беларусь:

То, что без приборов мы можем смотреть все: водяной знак, специальная высота рельефа по отдельным надписям (Национальный банк, номинал), метки для людей с ослабленным зрением, защитная нить.

Меж тем руководитель отдела обучения сети универсамов Инесса Бойко с первого ряда уже бойко декламирует свои предложения.

Инесса Бойко, руководитель отдела обучения сети универсамов:

Возникают дополнительные вопросы немного в другом направлении: каким образом инкассировать эти деньги, как с ними работать дальше непосредственно с банками.

Иван Мехович, директор департамента по работе с ценностями банка:

В банкоматный ряд будут обязательно загружены купюры 5 рублей, 10, 20, 50 и 100. Купюры 200 и 500 рублей загружаться не будут. В банкоматах будут загружены либо только новые денежные знаки, либо образца 2000 года. Но чек будет выдаваться в деноминированных денежных знаках.

За первые дни лета в списке отличников Национального банка более 15 тысяч человек. И это не только работники торговли, но и сотрудники финансовых учреждений. Кстати, таксистам, в том числе и транспорта маршрутного, обратиться все та же лектор Демина советует именно в отделения банков. Чисто физически Национальный объехать все таксопарки не сможет.

Надежда Гурин, ведущий специалист отдела продаж банка:

500 рублей это сколько? На сегодняшний день это купюра будет равняться 5 млн. А копейка одна? Это 100 рублей.

Что ж, 5 с плюсом. Идем дальше. Новыми банкнотами большинство банкоматов загрузят в ночь на первое июля. Узнать наверняка, какого года рубли можно снять рядом с домом, проще простого: в режиме реального времени на сайте банка. Что касается монет, у них функция исключительно разменная. Это сдача и это «на чай». Официанты, сотрудники метрополитена и кондукторы. Вот уж у кого карманы зазвенят.

Улькяр Алиева, доктор искусствоведения, профессор (Азербайджан):

Была небольшая паника, потому что все привыкли к старым деньгам. Шло сравнение цен.

Это Улькяр Алиева рассказывает, как в 2006 году у нее на родине прошла деноминация. Тогда азербайджанская национальная валюта лишилась трех нулей. Причем процесс был куда хитрее: 1 монат приравняли к 5 тысячам старых. И уточняет, дескать, спустя два месяца алгоритм математических уравнений был выучен.

Улькяр Алиева, доктор искусствоведения, профессор (Азербайджан):

Когда я приезжала раньше в Беларусь, меня просто поражали ваши математические способности, как вы быстро считали деньги. Я приходила в магазин и вываливала белорусские деньги и просила посчитать.

Елена Петриченко, кандидат экономических наук, доцент:

Да, с психологической точки зрения мы были кто-то миллионерами, кто-то миллиардерами. А станем все значительно в меньшем объеме обладающими денежной массой, но при ее наличии, я думаю, все будут удовлетворены теми результатами, которые мы получим.

Примерять на себя новые цены белорусы могут с 1 апреля. Именно тогда в магазинах утвердили двойные ценники. А вот психологи советуют в кармане носить шпаргалку, на которой «исчезнувшие» четыре ноля можно приложить в любой непонятной ситуации.

Галина Бороздина, кандидат философских наук, доцент:

Для молодых это больше какой-то драйв, определенный интерес, для них это как игра. А у людей среднего поколения больше всего неуверенности, ожидания, как это будет. Человек хотел купить квартиру сейчас – это стоит столько. А через год будет столько. Я так думаю, что в течение трех недель, месяца мы все привыкнем.

Впрочем три недели остались и до самой деноминации. В день «Д», к слову, большинство банков работать не будет. А вот отделения на вокзалах, отдельные обменные пункты – да, но все с ограниченным перечнем функций. Из оборота нынешние купюры выйдут с 2017 года. Впрочем, еще спустя три без комиссии их можно будет обменять через банк.