Грузовики и женские часы: что Минск будет экспортировать в Москву

Новости Беларуси. Новый импульс давним экономическим отношениям. Минск приступает к реализации масштабной программы сотрудничества с российской столицей.

В рамках Дней Москвы был подписан ряд соглашений на общую сумму в 137 миллиардов российских рублей. Так, в ближайшее время товары минских компаний, а это продукты питания, одежду и сувениры, отправят на региональную ярмарку в Москву.

В этом году перспективным направлением станет и экспорт наручных женских часов. Так, подписан контракт более, чем на 25 миллионов российских рублей.

Достигнуты соглашения и с рядом промышленных предприятий. Благодаря этому увеличат поставки электротехники, грузовых автомобилей, общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.