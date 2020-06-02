«Концепция бизнеса по третьей очереди разработана». Валерий Бельский рассказал о биотехнологической корпорации в Пуховичском районе

Новости Беларуси. Ход строительства белорусской национальной биотехнологической корпорации, ее текущие проблемы и возврат китайского кредита. Эти темы 2 июня стали ключевыми на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство амбициозного проекта ведут в Пуховичском районе. Основой послужил Указ Президента «Об организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла». Заказчиком и управляющей компанией проекта как раз и была определена БНБК. «Это предприятие, которое мы строим под Минском, сродни атомной станции». Александр Лукашенко о строительстве АПК На площадке в 160 гектаров в скором времени появится целый комплекс из 14 заводов, соединенных в одну технологическую цепочку. Заниматься здесь будут глубокой переработкой зерна по современным технологиям. Это позволит получать комбинированные корма, премиксы (проще говоря, витаминно-минеральные добавки), а также незаменимые в животноводстве аминокислоты.

Запуск производства должен состоятся вовремя, поскольку речь идет о необходимости неотложного получения прибыли и возврате китайского кредита. Деньги, подчеркнул Президент, обязаны вернуть в срок. Всего на проект было потрачено около 700 миллионов долларов.

Запуск производства рассчитан на три этапа. Первые участки откроются в 2020 году. На полную мощность предприятие выйдет в 2021-м. Кроме того, на территории корпорации развернут еще один проект, в основе которого также переработка зерна, но уже с получением новых аминокислот, а также витаминов.

Валерий Бельский, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Концепция бизнеса по третьей очереди разработана. Но еще бизнес-план по этому направлению находится в состоянии отработки.

По поручению главы государства должны до конца июля (быть – прим. ред.) внесены все документы, которые касаются как непосредственно хозяйственных планов самой корпорации, так и мер государственного участия в этом проекте. Это будет стоить порядка 500 миллионов долларов. Но, в отличие от нынешнего проекта, здесь предусмотрены гарантии правительства по его реализации. Следующий проект в значительной мере будет реализован за счет коммерческих заимствований.

В успешности всего проекта нет сомнений. Продукция биотехнологической корпорации будет востребована как внутри страны, так и за рубежом. Так, аквафермы, которые разводят лосося в Норвегии, уже заинтересовались кормом для ценных пород рыб. Премиксы будут возить в Польшу, Чехию, Литву, а также в Россию и Украину.