«Это предприятие, которое мы строим под Минском, сродни атомной станции». Александр Лукашенко о строительстве АПК

Новости Беларуси. Ход строительства белорусской национальной биотехнологической корпорации, ее текущие проблемы и возврат китайского кредита. Эти темы сегодня, 2 июня, стали ключевыми на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство амбициозного проекта ведут в Пуховичском районе. Основой послужил Указ Президента «Об организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла». Заказчиком и управляющей компанией проекта как раз и была определена БНБК. На площадке в 160 гектаров в скором времени появится целый комплекс из 14 заводов, соединенных в одну технологическую цепочку. Заниматься здесь будут глубокой переработкой зерна по современным технологиям. Это позволит получать комбинированные корма, премиксы (проще говоря, витаминно-минеральные добавки), а также незаменимые в животноводстве аминокислоты.

Первые производственные участки откроются уже в 2020 году. Запуск производства должен состояться вовремя, поскольку речь идет о необходимости неотложного получения прибыли и возврате китайского кредита. Деньги, подчеркнул Президент, обязаны вернуть в срок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это первое наше такое предприятие в этой области. И оно будет сосредоточено на высокоэффективном кормлении животных, в результате чего мы получим колоссальный эффект в животноводстве и смежных других отраслях. Это предприятие, которое мы строим под Минском, сродни атомной станции, первый блок которой в ближайшее время запускаем. Это сродни созданию высокоточного оружия в Беларуси, космическим проектам, которые мы осуществили и продолжаем работать. Это связано с высочайшими технологиями, это будущее. Надо понимать, что это огромные деньги. Данное предприятие не ново в мире. Естественно, не каждая страна может себе позволить такое. В содружестве с Китайской Народной Республикой, по договоренности с Си Цзиньпином мы осуществляем этот проект. Как я понимаю, в течение этого и следующего года мы уже способны освоить и запустить это производство. Но тема сегодняшнего разговора – ход строительства этого предприятия, на каком уровне мы находимся? Может быть, есть какие-то проблемы?

Ни в коем случае нельзя выйти за рамки планируемых сроков. Надо предприятие построить вовремя, потому что оно должно работать, приносить прибыль, и деньги, которые мы заимствовали (в данном случае у Китайской Народной Республики), естественно, надо будет постепенно возвращать до 2032 года. Срок большой, но я думаю, если бизнес-план, который когда-то мы разрабатывали, осуществим, то без проблем эти деньги будут возвращены вовремя Китайской Народной Республике.