От разрушенных зданий до современных построек. Фермы для бурёнок обновляют в Браславском районе и при этом экономят

Новости Беларуси. Три новые фермы за три года. Хозяйство «Маяк Браславский» восстанавливает разрушенные здания сельхозназначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволит полностью снять вопрос постановки КРС на зимовку, улучшить условия содержания животных. И, конечно, создать новые рабочие места на селе. Немаловажное значение уделяется вопросам экологии, ведь многие старые фермы были построены вблизи водоемов. Анастасия Бут продолжит.

Анастасия Бут, корреспондент СТВ:

Фермы, построенные 60 лет назад, уже давно исчерпали свой ресурс. Технологии шагнули далеко вперед, а они так и остались в прошлом веке. Элементарно: по узким коридорам не может пройти кормораздатчик. Да и места, с точки зрения экологии, тогда выбирались неразумно. Например, эта ферма построена прямо на берегу озера.

Этот факт и подтолкнул руководство «Маяка Браславского» к закрытию старых ферм – их будут разбирать. И логично, что встал вопрос строительства новых.

Роман Шукель, директор СПК «Маяк Браславский»:

Хозяйство нужно для того, чтобы вести нормально производство, чтобы в нормальных условиях работали люди в первую очередь и чтобы нормальное было содержание – по современной технологии – молодняка крупного рогатого скота. Имеется в виду телок. Вот для этого мы строим. Мы года три назад купили из бывшей «Новой гвардии», которая теперь уже не существует, три фермы – в разрушенном состоянии. Каждый год по одной ферме мы сделали. Последнюю ферму, третью, в этом году делаем мы. На 350 голов телочки у нас будут стоять. Беспривязное содержание на глубокой подстилке.

Третья ферма за три года. Ее обещают сдать в ближайшие два месяца. Кстати, обошлось здание хозяйству в 550 тысяч рублей. Возведение с нуля стоило бы раза в три дороже. Такой подход позволит полностью закрыть «жилищный» вопрос для почти тысячи молодых буренок. А для людей – снять проблему с трудоустройством. Только здесь создано 12 рабочих мест.

Светлана Скурьят, заведующая фермой «Далекие» СПК «Маяк Браславский»:

Уже рушилось все, не было работы людям. Люди начали уезжать в другие деревни, города. А сейчас построили такое здание, такую хорошую ферму, сейчас еще одна строится. Людям есть работа, есть зарплата. Хочется жить в деревне. Не хочется никуда уезжать.

В хозяйстве – 22 тысячи свиней и 3 тысячи крупного рогатого скота. И, конечно, всех их нужно накормить. Продолжается заготовка фуража. Только зерна на комбикорма необходимо намолотить 15 тысяч тонн. Травы уже лежат в закромах. Кстати, их собрали на полтора года вперед.

Леонид Борткевич, главный зоотехник СПК «Маяк Браславский:

Всегда проводим омолаживание трав, омолаживание пастбищ. У нас на пастбищах всегда используются только клевер, люцерна. И всегда используем второй год жизни, на выпас. На третий год эти травы идут на отпашку. И по-новому идет круговорот. Чтобы получать большую урожайность, ежегодно производим подкормку трав. Максимально стараемся в ранние сроки убрать, чтобы получить как можно больше белка.