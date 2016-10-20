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Комитет госконтроля Беларуси и Счетная палата России обсудили исполнение бюджета Союзного государства

20 октября 2016 10:32
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Новости Беларуси. Каждый бюджетный рубль Союзного государства должен расходоваться эффективно. Этого требует замедление экономической активности в различных отраслях. К такому мнению пришли представители Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты Российской Федерации.

20 октября в режиме видеоконференции они обсудили то, как исполняется бюджет Союзного государства. Отмечено, что нынешний уровень взаимодействия органов финансового контроля двух стран – способ расширения интеграции и достижения общих целей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Союзное государство

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